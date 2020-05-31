شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة شيكابالا تصل إلى النائب العام.. مرتضى منصور: لن نترك حقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لن يفرط في حق محمود عبدالرازق «شيكابالا» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حملة التنمر التي تعرض لها مؤخراً من قبل عدد من الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أشار منصور إلى أنه لن يسمح بإهانة لاعب يلعب في الزمالك موجها حديثه لجماهير الأندية المنافسة متسائلا: «هل ترضون أن يتعرض اللاعب لسباب وتنمر بسبب صورته مع زوجته؟».

وكشف رئيس الزمالك: «قمنا ببلاغات للنائب العام ضد من فعلوا ذلك لشيكابالا»، مشددا على عدم ترك حق اللاعب ومواصلة مطاردة من يفعلون ذلك، رافضا في نفس الوقت تعرض أي لاعب من أي نادي للسباب والتنمر، وأنه لن يسمح بحدوث فتنة كروية في مصر بسبب هذه الأفعال.