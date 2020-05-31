شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم.. والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف منافسات اليوم الثالث من الجولة الـ 29 من الدوري الألماني، اليوم الأحد، بمباراتين جديدتين خلف الأبواب المغلقة، حين يستضيف بروسيا مونشنجلادباخ نظيره يونيون برلين ويحل بروسيا دورتموند ضيفًا على بادربورن.

وتقام المباراة الأولى بين مونشنجلادباخ ويونيون برلين في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة على ملعب بروسيا بارك وتذاع على قناة «بي إن سبورتس 1» بتعليق حفيظ دراجي.

أما مباراة بادربورن ودورتموند فستنطلق في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة وتذاع أيضًا على قناة «بي إن سبورتس 1» بتعليق علي محمد علي.