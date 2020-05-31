شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يقترب من حسم صفقة «كوتينيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من حسم صفقة ضم النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني المعار حاليًا إلى بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، فإن البلوز يقتربون من الحصول على توقيع اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 10 مليون جنيه إسترليني.

ولم يستطع الدولي البرازيلي التألق منذ رحيله عن ليفربول في يناير 2018 منضمًا إلى برشلونة إذ فشل في الوصول إلى المستوى الذي ظهر به مع الريدز خلال وجوده مع البلوجرانا وكذلك خلال فترة إعارته لبايرن ميونخ، إلا أنه ورغم ذلك يحظى باهتمام كبير بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجذب «كوتينيو» اهتمام عدد من كبار أندية البريميرليج، كما أكدت الصحيفة البريطانية، وعلى رأسهم أرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد بالإضافة إلى ليستر سيتي.

وشارك البرازيلي في 32 مباراة هذا الموسم بقميص بايرن ميونخ نجح خلالهم في تسجيل 9 أهداف وصناعة 8 آخرين، إلا أن أداءه لم ينجح في إقناع البافاري بتفعيل بند أحقية الشراء في عقد إعارته لتصبح عودته لبرشلونة مع انتهاء الموسم مؤكدة.

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