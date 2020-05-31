شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: رمضان صبحي كان قريبًا من الانضمام إلى الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل مفاوضاته مع رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب كان قريبًا من التوقيع للقلعة البيضاء في عام 2015.

وقال عضو مجلس الزمالك، خلال استضافته في قناة «أون تايم سبورتس»: «رمضان صبحي وافق على الانضمام للزمالك عام 2015.. كان هيمضي معايا في معكسر منتخب مصر.. كان لا يزال ناشئ».

وأضاف: «تواصلت مع رمضان صبحي وكنت مخلص كل حاجة معاه وسأحصل على توقيعه، أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك تسبب في عدم ذهابي للحصول على توقيع رمضان صبحي، حين أبلغني أنه أنهى كل شيء مع اللاعب ولا داعي للذهاب إليه».

واختتم: «كان وقتها ناشيء صغير ووافق بعد حديثي معه.. كنت أتمنى أن يتواجد في الزمالك.. لاعب كبير وموهوب».

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