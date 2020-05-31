شكرا لقرائتكم خبر عن «كامافينجا» يدير ظهره ليوفنتوس وسان جيرمان من أجل الميرنجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر لاعب الوسط الشاب لنادي رين الفرنسي إدواردو كامافينجا الانتقال إلى ريـال مدريد الإسباني مفضلًا الميرنجي على الأندية الأخرى المهتمة بخدماته.

وأشارت صحيفة «آس» الإسبانية إلى أن صاحب الـ 17 عامًا حظى باهتمام شديد من باريس سان جيرمان الفرنسي وكذلك يوفنتوس الإيطالي إلا أن وجود زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية لريـل مدريد كان عاملًا مهمًا في حسم قراره بالانتقال إلى الملكي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي الفرنسي قد نفى إمكانية رحيل «كامافينجا» عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد موسم واحد من تصعيده للفريق الأول.

ويبحث ريـال مدريد عن لاعب وسط دفاعي صلب ليلعب دور البديل للبرازيلي كاسيميرو الذي يبقى حاليًا دون بديل حقيقي منذ رحيل ماركوس يورينتي إلى أتلتيكو مدريد مطلع الموسم الجاري.