شكرا لقرائتكم بعد مفاوضات الزمالك.. الأهلي يبحث مع مونتييري تطورات قضية كوليبالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى مسئولو النادي الأهلي إتصالات بالسويسري مونتييري لمتابعة تطورات ملف قضية الإيفواري سليماني مهاجم الفريق السابق والنجم السحالي التونسي حالياً وتحدث مسئولو القلعة الحمراء مع مونتييري بشأن تطورات القضية وموقف الأهلي منها لاسيما بعدما رفض ‘إدارة القلعة الحمراء كل محاولات النجم الساحلي لإنهاء الأزمة ودياً بعد التصعيد للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتواصل الاهلي مع المحامي السويسري من أجل الإطلاع على أخر تطورات القضية التى تم تصعيدها منذ عدة أشهر للفيفا خاصة في ظل إرتباط إرتبط أسم سليماني كوليبالي مؤخراً بالأنتقال للزمالك الموسم المقبل.

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ورغم محاولات النادي التونسي لحل الأزمة ودياً إلا أن الأهلي مازال مُصر على موقفه لأنه سبق وعرض الحلول الودية لكن الطرف التونسي لم يلتزم بتسديد الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار بعدما هرب المهاجم الأيفواري من الأهلي في مايو 2017.

وتواصل المحامى السويسرى مونتييرى، المُكلّف من الأهلى بمتابعة قضية كوليبالي مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وتلقى النادي تأكيدات من مونتييري بأن موقف القلعة الحمراء قوى فى هذه القضية وفتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع مونتييرى لمعرفة تطورات القضية التى يرغب من خلالها مسئولو القلعة الحمراء تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار بعدما فشلت المحاولات الودية فى تحصيل هذا المبلغ.

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى الذى ضم سليمانى كوليبالى لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا.