شكرا لقرائتكم أحمد بلال: بقاء وليد أزارو في الأهلي بات أمرا ضروريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى أحمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، أن بقاء وليد أزارو مهاجم القلعة حمراء في النادي الأهلي خل الفترةالمقبلة أمر ضروري، بعدما انتهت اعارة الغربي إلى نادي الاتفاق السعودي، والذ كان زارو قد انتقل إليه في يناير الماضي باحثاً عن فرصة للمشاركة مع الفريق في ظل علاقته المتوترة برينية فايلر المدير الفني للأهلي، والذي كان يستبعد أزارو لوجهة نظر فية، وذلك ق توقف الدوري في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد حرصاً على سلامة اللاعبين ومنع انتشار الفيروس.

قال بلال في تصريحات خاصة: إعارة زارو إلى الاتفاق السعودي في يناير الماضي، رفعت الضغوط من لى اللاعب وبات جاهزاً للمشاركة مع الأهلي من جديد.

أضاف نجم هجوم الأهلي السابق: أزارو يه سرعات وإمكانيات فنية على مستوى عالي وبقاءه في الأهلي يفيد الفريق، خاصة بعد الخبرة التي اكتسبها في الدوري المصري وتصدره لقائمة الهدافين في موسمه الأول مع النادي.

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تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى فى اجتماعها المقبل موقف المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق المُعار للاتفاق السعودى، سواء من ناحية بقائه مع الفريق أو الرحيل، وتبحث اللجنة فى الاجتماع المُقرر له منتصف الأسبوع الجارى العروض التى تداولت فى وسائل الإعلام لضم اللاعب المغربى، وأهمها من الشباب السعودى وآخر من الدورى القطرى بجانب عروض أوروبية لكن هذه العروض لم تأت للأهلى بشكل رسمي.

موقف أزارو فى الأهلى مازال غامضاً فى ظل رغبة لجنة التخطيط للكرة بالنادى الإبقاء على اللاعب، حيث أوصت اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالاحتفاظ بالمهاجم المغربى وعدم إعارته مُجدداً أو بيعه.

وترى اللجنة أن أزارو يعرف جيداً طبيعة المنافسات فى الدورى المصرى وتأقلم مع الأهلى خلال المواسم الماضية، وأكدت أن بقاء المهاجم المغربى قد يكون أفضل بكثير من ضم مهاجم أجنبى آخر سيحتاج وقتاً للتأقلم والانسجام فى الدورى المصرى ومع الأهلى، لاسيما أن أزارو حصل على هداف الدورى المصرى من قبل وله خبرة قوية فى المنافسات المحلية والأفريقية قبل أن يتعرض لسوء حظ فى الفترة التى سبقت إعارته للاتفاق السعودى حرمه من التسجيل.

ورغم أن لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى سبق وطلبت فايلر الإبقاء على آزارو لكن المدرب السويسرى رفض، إلا أن اللجنة جددت طلبها منذ أيام بعدما تابعت عن كثب المحاولات الأهلاوية الحالية للتعاقد مع مهاجم أجنبى ووجدت أن المعروضين على النادى ليسوا أفضل حالاً من أزارو وسيحتاج أى منهم فترة طويلة للتأقلم مع الفريق، كما هو الحال مع السنغالى آليو بادجى الذى تعاقد معه النادى فى يناير الماضى، لكنه لم ينسجم سريعاً مع الفريق كما تسببت "جائحة" كورونا التى جمّدت النشاط الرياضى فى العالم كله فى تأجيل إنسجام المهاجم السنغالى مع الأهلي.