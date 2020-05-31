شكرا لقرائتكم على عهدة شوبير.. كأس مصر لن يتم إلغاؤه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، أن بطولة كأس مصر لن يتم إلغائها في الموسم الجاري، رغم فترة التوقف الطويلة التي بدأت منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وغموض مصير الموسم بأكمله بما في ذلك مسابقة الدوري العام، واستشهد شوبير بتصريحات محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والذي أكد أن مباريات الكأس لا تمثل عبئاً على جدول المسابقات خاصة وأن المباريات المتبقية من عمر المسابقة معدودة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت: مباريات الدوري المتبقية تبلغ 147 مباراة ولكن المباريات المتبقية في الكأس لا تتجاوز 7 أو 8 مباريات، وهو ما يعني أن بطولة الكأس لديها فرصة قوية في استكمال منافستها بالموسم الجاري.

أضاف حارس الأهلي السابق: مباريات الكأس يمكن لعبها قبل الموسم الجديد، وبشكل عام بطولة الكأس مرتبطة بمسألة الجمعية العمومية للجبلاية، وفي حالة بدء الموسم منتصف سبتمبر المقبل، يمكن لعب مباريات الكأس في نهاية أغسطس خاصة أنه لا يحتاج أكثر من أسبوعين لتحديد بطل الموسم الجاري.

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وعن مسابقة الدوري العام قال شوبير: اجتماع اللجنة الخماسية مع الأندية سيحدد مصير البطولة، ومن المعروف أن الرافضين لاستئناف المسابقة أكثر من الموافقين على استكمالها، بالإضافة إلى تصريحات محمد فضل عضو اللجنة الخماسية الذي أكد أن الدوري يحتاج حوالي 90 مليون جنية لاستكمال مبارياته بعد اتخاذ الاجراءات الاحترازية ضد كورونا.

واختتم شوبير: إذا كان مصير الدوري متوقف على قرار الدولة سننتظر جميعاً ولكن إذا كان متوقف على اجتماع اللجنة مع الأندية فهذا هو الوضع الحالي في ظل وجود رغبة داخل الجبلاية بإلغاء المسابقة، مع الأخذ في الاعتبار أن الموسم الجديد يجب أن يبدأ في موعده لينتهي في يونيو من أجل التفرغ للتصفيات الأفريقية والأولمبياد.