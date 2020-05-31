شكرا لقرائتكم شوبير يكشف عن استنساخ تجربة بيراميدز في نادي جديد بالدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، أن الدوري المصري يترقب تجربة استثمارية جديدة وقوية في الموسم الجديد لأحد الأندية، على غرار تجربة فريق بيرميدز، وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت "هناك نادي سيقلب كيانه في الدوري بتجربة استثمارية جديدة في الدوري المصري"، وهذا سيشعل المنافسة في الموسم الجديد.

أضاف شوبير أن هذا الأمر سيكون له جانبان، الجانب الإيجابي هو رفع درجة المنافسة وزيادة المتعة في الايجيبشن ليج، والجانب السلبي هو عودة الأسعار إلى الارتفاع من جديد في سوق اللاعبين، خاصة في ظل الأزمة الحالية التي يعيشها العالم بسبب كورونا.

واستطرد شوبير، أن اتحاد الكرة لا يستطيع أن يضع حدود على أسعار اللاعبين في ظل نظام الاحتراف وشراء لاعبين أجانب من خارج الدوري المصري.

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على جانب آخر، كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن هناك محاولات واتصالات تجرى حاليا مع كافة الجهات المعنية لحسم مصير مسابقة الدورى العام هذا الموسم، خاصة وأن اللجنة الخماسية تتفهم جيدا الأعباء المالية الواقعة على الأندية جراء عدم حسم مصير النشاط الرياضى، وهو ما يجعل اللجنة الخماسية تسعى لحسم مصير الدورى خلال الايام القليلة المقبلة.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية تضع سيناريو وتصور لعودة الدورى فى حالة الحصول على موافقة رسمية من الحكومة المصرية لإستئناف الدورى الذى تم إيقافه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم يرغبون فى عودة الأندية للتدريبات بداية من 15 يونيو المقبل وبالتالى عودة الدورى منتصف شهر يوليو المقبل، حتى ينتهى الموسم الجارى فى شهر سبتمبر أو مطلع أكتوبر بحد اقصى، حتى تتمكن الجبلاية من انطلاق الدورى الجديد فى أكتوبر أيضا لاسيما وأن هناك العديد من الارتباطات فى الموسم الجديد مثل بطولة أمم افريقيا وكأس العالم العسكرى وأولمبياد طوكيو 2021.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه فى حالة عدم استئناف الدورى يوم 15 يوليو المقبل بحد أقصى سيكون من الصعب استكمال الموسم الحالى وسيكون الالغاء هو الاحتمال الأقرب.