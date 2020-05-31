شكرا لقرائتكم شطة: الزمالك سيظل بطل السوبر الافريقي حتى لو تغير بطل دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبدالمنعم شطة نجم النادي الاهلى وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي السابق عن مصير لقب السوبر الافريقي الذي حصل عليه الزمالك

وأضاف شطة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" الزمالك ليس طرفا في أزمة مباراة الترجي والوداد المغربى ولو افترضنا جدلا أن الأمور تغيرت بشأن بطل أفريقيا 2019 فإن الزمالك سيظل بطل السوبر الافريقي أيضا

وأضاف عضو المكتب التنفيذي السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إن شهادة أحمد أحمد رئيس الكاف فى قضية الوداد المغربي ضد الترجى التونسي أصبح لا قيمة لها خاصة أن فيفا أحالت الأمر للجنة الانضباط بالكاف بعد شهادته.

وكان من بداية الأمر الاتحاد الأفريقي أسند القضية للجنة التنفيذيه واتخذت قرار دون الرجوع للجنة الانضباط وبالتالي فإن الفيفا طلبت من اللجنة التنفيذية الرجوع للجنة الانضباط المختصة فى النظر لمثل هذه القضايا .

وأضاف شطة أن انسحاب فريق الوداد المغربي من المباراة كان خطأ كبير أضعف موقف الفريق المغربي فيما بعد وكان عليه استكمال المباراة مع رفع القضية للمحكمة الرياضية المختصة مثل هذه النزاعات.

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وكانت قد أجريت أمس جلسة الترافع الخاصة بمباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وذلك أمام أنظار محكمة التحكيم الرياضي "الكاس".

وحسب تقرير لـ"فوت 24" فإن الجلسة كانت مرهقة بين مرافعات واستماع للشهادات فيما استمرت لنحو 9 ساعات وفقا لما أكده رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية للترجي .

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، فى شهادته التى أدلى بها أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة، فى محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، فيما يخص قضية نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسي والوداد المغربى فى النسخة الأخيرة 2019.

قال أحمد أحمد، فى شهادته أمام محكمة التحكيم الرياضية، إنه تعرض لتهديدات من قبل مسئولى الترجى التونسي، من أجل تتويج الأخير بلقب دورى أبطال أفريقيا، وأن اتخاذه قرار أخر غير ذلك، سيتسبب فى ثورة الجماهير التونسية فى الملعب.