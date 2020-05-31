شكرا لقرائتكم صحيفة مغربية تتوقع إقالة مدرب الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء بالبطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وذكرت صحيفة المنتخب واسعة الانتشار أن المدرب الفرنسي يدرس بعض العروض التي توصل بها من ناد جزائري وآخر مغربي لم يعلن عن اسمي الناديين اللذين يريدانه.
وحسب تقريرها المعتمد على مصادر مقربة يدرس النادي الإسماعيلي التعاقد مع مدرب يوناني هو تاكيس جونيس مدرب دجلة السابق، وكذلك مدرب الوداد السابق الصربي مانولوفيتش للإشراف على الفريق المصري.
يذكر أن نادي الإسماعيلي فاز على الرجاء في ذهاب كأس محمد السادس للأندية الأبطال بهدف لصفر سجل من ضربة جزاء.
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