مدربى المصارعة فى منازل لاعبى المنتخب لمتابعتهم قبل استئناف النشاط

جدة - عمرو شويل استعد اتحاد المصارعة برئاسة عصام النوار لاستئناف النشاط الرياضى منتصف يونيو المقبل تدريجيا بمتابعة مدربى المنتخب للاعبين فى منازلهم بعد تصريحات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط والتدريبات 15 يونيو القادم ،اكد عصام النوار رئيس الاتحاد انه يتم متابعة لاعبى المنتخب من خلال ارسال المدربين الى منزل اللاعبين كلا حسب اللاعب الذى يتولى تدريبه حيث توجه محمد زقلط الى منزل محمد ابراهيم كيشو بالإسكندرية لمتابعة تدريباته ومنحه بعض التعليمات، وكذلك هيثم فهمى ايضا ، كما توجه الدكتور اشرف حافظ الى المنصورة لمتابعة عبد اللطيف منيع ، اما محمد طلبة فيتولى تدريب سمر حمزة .

كان اشرف صبحى اعلن ان التدريبات ستعود بشكل جزئي يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأي رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، وأضاف أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التي سيتم القيام بها ، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط .

Advertisements

ومن المقرر ان يعقد اتحاد المصارعة اجتماع مجلس الإدارة الذى كان مقررا اقامته قبل العيد لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها مصير الأجهزة الفنية للمنتخبات سواء بالتجديد لهم أو التغيير، وكذلك توفير بعض الأدوات الرياضية الخفيفة لحاجة برامج التدريب للاستخدام فى التدريب المنزلى للاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى اعتماد ما تم تنفيذه بخطط الإعداد المنزلى خلال فترة الحظر ضمن الإعداد لدورة طوكيو 2021، ليعقد الاجتماع الأسبوع المقبل .