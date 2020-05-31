شكرا لقرائتكم الصحافة المغربية تحذر الوداد من عودة مصابي الأهلى للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال موقع Le360 المغربي، إن توقف الدوري المصري لكرة القدم، بسبب الخوف من انتشار فيروس كوروا المستجد، ساهم في استعادة فريق الأهلي، خصم الوداد في سابقة دوري أبطال إفريقيا، خدمات أربعة لاعبين.
واستعاد نادي الأهلي خدمات كل من حمدي فتحي، كريم نيدفيد، محمد محمود، وسعد سمير، بعدما تصادفت فترة غيابهم عن المباريات مع فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.
واقترب الرباعي المذكور من العودة للتدريبات الجماعية تزامنا مع عودة المسابقتين المحلية والأفريقية، حسبما كشف عنه تقارير صحفية مصرية استنادا إلى مصدر داخل الطاقم الطبي لفريق الأهلي.
يذكر أن الوداد على موعد مع مواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ولم يتحدد موعد اللقاء حتى الآن وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة بشأن فيروس كورونا وعودة النشاط الرياضي.
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