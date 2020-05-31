شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. الأهلى يودع الكونفدرالية وجوزيه بعد خسارة قاسية أمام سانتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 31 مايو 2009 ، ودع الأهلي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد تلقيه هزيمة قاسية على يد سانتوس الأنجولي بثلاثة أهداف وخروجه من البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد 14 ركلة للفريقين على ملعب اشكوكيروش في دور الـ16 من المسابقة.

سجل للأهلي ركلات الترجيح كل من أحمد بلال والأنجولي جيلبرتو وأحمد فتحي شادي محمد وأحمد حسن وأهدر فلافيو في آخر لمساته مع الفريق وأحمد علي.

وتعادل الفريقان في ركلات الترجيح بنتيجة 4-4 فلجأ الفريقان إلى لعب ضربة وضربة.

وكان سانتوس أنهى الوقت الأصلي بثلاثية سجل فيها كل من بيبتشو الهدف الأول في الدقيقة 27، وأضاف زميله ميلاكس الهدف الثاني في الدقيقة 76، وأضاف فاو الهدف الثالث في الدقيقة 89.

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قدم الأهلي واحدة من أسوأ مبارياته على الملاعب الإفريقية منذ فترة طويلة إذ افتقد الفريق للفعالية الهجومية، كما عجز عن السيطرة على خط الوسط حتى بعد الدفع بأحمد حسن قائد منتخب مصر الذي بدأ اللقاء على دكة البدلاء، وبذل المدافعون جهدا كبيرا لكنهم فشلوا في منع لاعبي سانتوس من التسديد من وسط الملعب.

وودع البرتغالي مانويل جوزيه الأهلي بصورة حزينة بعد أن تكرر خروج الفريق من المنافسات الإفريقية للمرة الثانية على التوالي، إذ خرج الفريق في مفاجأة على يد كانو بيلارز النيجيري وهو ما أسرع برحيل المدرب عن الفريق ثم جاء الخروج الثاني من الكونفيدرالية برعونة واستهتار بالمنافس أمام فريق سانتوس.

ولم يغادر جوزيه أنجولا مع بعثة الأهلي حيث بقى لمقابلة لاعبي منتخب أنجولا الذي تولى تدريبه رسميا.

كان هذا هو الفراق الثانى لجوزيه بعد تدريب المارد الأحمر في ولايتين قبل أن يعود في ولاية ثالثة انهاها فى 14 مايو 2012 حينما قاد الاهلى فى أخر مباراة له للفوز على الملعب المالى بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد الكلية الحربية.

وحصل جوزيه مع الأهلى على 20 لقبًا هي: "بطولة الدورى العام وفاز بها 6 مرات، وبطولة كأس مصر وفاز بها مرتين بطولة كأس السوبر المصرى وفاز بها أربع مرات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وبطولة السوبر الأفريقى أربع مرات، فيما شارك فى بطولة كأس العالم للأندية ثلاث مرات حصل فى المشاركة الأولى والثالثة على المركز السادس، وفى الثانية على الميدالية البرونزية.