«تعرضت لضغوطات كبيرة ولم اتأخر أو أقصر يومًا».. عاشور يكشف كواليس أزمة مباراة اعتزاله.. دعم آل الشيخ وتأخر الأهلي

كشف حسام عاشور قائد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، كواليس الأزمة الأخيرة التى نشبت بين مجلس إدارة النادى الأهلى والمستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، كما اتهم عاشور مجلس إدارة النادى بتعطيل الإتفاق الذى تم حول إقامة مهرجان إعتزاله بنهاية الموسم الجارى.

وخرج لاعب وسط النادي الأهلي عن صمته ليكشف كواليس توقف الاتفاق على إقامة مهرجان اعتزاله كرة القدم، والذي تم بين مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي السابق للنادي الأحمر.

وقال عاشور، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" و"إنستجرام" مساء اليوم الأحد: "أثير الكثير من اللغط فكان لا بد أن أخرج لكي أتحدث، الكل يعرف تاريخ وقيمة حسام عاشور وإنجازاته مع الأهلي ولم أقصر مع الأهلي أبدا، لعبت 16 سنة في الأهلي ولم أفتعل أي أزمة وأديت عملي على أكمل وجه وعملت بكل طاقتي وقدمت ما عليّ فعله في النادي الذي تربيت فيه".

وأضاف: "تعرضت لضغوطات كبيرة خلال الفترة الماضية ولا أعلم سبب ذلك، ماذا فعلت لكي يحدث كل ذلك؟، لم أطلب خوض تجربة خارجية مثل الذين يخرجون للاستفادة ماديا، عندما كان النادي يطلب مني التوقيع على بياض كنت أوقع دون النظر إلى المقابل المادي". حسبما نشر موقع "سوبر كورة".

وتابع: "عندما عرض النادي عليّ خوض مباراة اعتزال بجانب العمل في قناة النادي وخوض تجربة معايشة مع أي ناد أوروبي، قلت للمسؤوليين سأفكر في ذلك، الأمر كان صعبا بالنسبة لي أن أعتزل الكرة وعمري 34 عاما، تطلب ذلك تفكيرا طويلا، حيث أرى أنني قادر على اللعب لموسمين أو ثلاثة".

وانتقل عاشور للحديث عن كواليس مهرجان اعتزاله قائلا: "قام مسؤولو النادي الأهلي بالاتصال بي، وأبلغوني بأن المستشار تركي آل الشيخ يريد إقامة مباراة الاعتزال وهو أمر سار بشكل رسمي، وأبلغوني بأنهم موافقون على ذلك، وطلبوا مني التنسيق معه".

وأكمل: "تواصلت مع محمد العاصي والمستشار تركي آل الشيخ على ما بُلغت به من قبل مسؤولو النادي الأهلي، بإقامة مباراة اعتزال كبيرة تليق باسم حسام عاشور، وقيمته وتاريخ قائد النادي الأهلي".

وأضاف: "المستشار تركي آل الشيخ أبلغني بأن كل ما أريده سيفعله لي وأن يكون الاتفاق الثلاثي بيننا نحن الثلاثة النادي الأهلي والمستشار تركي وأنا، وعندما رجعت إلى مسؤولو النادي أبلغوني بأنهم سيمنحوني ورقة وسنشارك في مباراة الاعتزال".

وتابع: "العاصي وآل الشيخ أبلغوني بموافقتهم وبعد ذلك الاستاذ جمال جبر (مدير المركز الإعلامي للنادي الأهلي) قام بمنحي ورقة وقمت بطباعتها وأعطيتها للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الذي وقع عليها ثم أعطيتها للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي وفي اليوم الثاني أعطاني الورقة والأمور كانت تسير في الاتجاه الصحيح بالاتفاق مع الأطراف الثلاثة وكان ذلك أول أمس".

وواصل: "قمت بعمل فيديو أشكر فيه جميع الناس ومجلس الإدارة والكابتن محمود الخطيب، والأجهزة واللاعبون وكل من ساندني طوال الفترة التي لعبت فيها والمستشار تركي آل الشيخ".

وزاد :"هذه كانت في الرتوش الأخيرة وقمنا بإرسال الفيديو إلى النادي والمستشار تركي آل الشيخ، وطلب ومحمد العاصي من الأستاذ جمال جبر بإرسال خطاب الشكر حتى يتم تعديل أي شيء إذا كان يستدعي ذلك قبل أن يتم نشرها رسميا".

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وأوضح :"جمال جبر أبلغ محمد العاصي بأن الكابتن محمود الخطيب لا يرد على الهاتف في مرة، والثانية فهو موجود في الساحل، كل هذه الأمور كانت من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا، وجمال جبر يبلغ العاصي بأنه سيرسل الخطاب في زمن ساعة".

وواصل :"حتى الساعة 12:30 صباحا نتحدث مع جمال جبر لماذا لم ترسل الخطاب، يبلغنا بأن الخطيب لم يرد على الهاتف، وفي النهاية أبلغنا بأن حفيد الكابتن محمود الخطيب مرض ونُقل إلى المستشفى".

وأضاف: "أقسم بالله هذا ما حدث بالظبط، ضع نفسك في صف المستشار تركي آل الشيخ، كل الأمور تسير بشكل صحيح، ولا أعرف سبب توقف الموضوع عندما طلبوا إرسال صيغة خطاب الشكر".

وأوضح: "الجميع يعلم من هو حسام عاشور الذي لم يتطاول على أحد يومًا ما ولم يفتعل أي مشكلة والجميع يحب حسام عاشور، حتى الآن لا أعلم لماذا توقف الموضوع، عاشور هو الأكثر ضررًا حتى الآن".

وأردف: "أريد إقامة مباراة الاعتزال، وأرغب في أن تسير الأمور بسلاسة، وبهدوء مثلما كنت ألعب، هذا ما أتمناه ولا أتمنى شيئًا أخر".

وتابع: "أنا وافقت على ما قاله النادي لي، أبلغوني بالاعتزال وافقت رغم قدرتي على اللعب، أريد أن يسير الموضوع بطريقة سلسلة لأن هذا حقي بتاريخي الذي كتبته والإنجازات التي حققتها، وما فعلته للنادي الأهلي".

وواصل: "ليس لي شأن بما يفعله الأخرون بالسب أو غير ذلك، ما أريده أن تسير الأمور بشكل طبيعي في ملف مباراة الاعتزال لأنني لم أفعل لأحد أي أمر سيء".

وتابع:"المستشار تركي آل الشيخ مشكورا تكفل بكل شيء، ولم يقصر في أي شيء معي على الإطلاق وبالاتفاق مع النادي الأهلي، وفي حالة إقامة مباراة الاعتزال في السعودية كان سيتكفل مشكورًا بطائرة خاصة تنقل فريق الأهلي لخوض اللقاء وتعيده مرة أخرى، هو يريد المساعدة".

وأكمل: "لا أفهم لمصلحة من ما يحدث، الأكيد أنه ليس في مصلحتي وأنا من تضررت في النهاية من كل ذلك، وأكيد أن أبسط حق من حقوقي إقامة مباراة اعتزالي مثل أي شخص لما قدمته مع النادي".

وأتم عاشور حديثه قائلا: "أعتذر للجميع لانفعالي، ولكني أتعرض للسباب دون أن أعرف ما هو السبب لذلك، الجميع يضغط عليّ، أريد أعرف ماذا فعلته من شيء سيء للنادي الأهلي أو لأي شخص حتى يقوم الجميع بفعل ذلك معي، مهما كانت الخلافات.. أين أنا في كل ذلك؟".