شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اللجنة الخماسية ترغب فى إلغاء الدوري ومباريات الكأس "تتلم فى أسبوعين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى السابق، أن بطولة كأس مصر لن يتم إلغاؤها فى الموسم الجارى، رغم فترة التوقف الطويلة التى بدأت منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وغموض مصير الموسم بأكمله بما فى ذلك مسابقة الدورى العام، واستشهد شوبير بتصريحات محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، والذى أكد أن مباريات الكأس لا تمثل عبئاً على جدول المسابقات، خاصة أن المباريات المتبقية من عمر المسابقة معدودة.

وقال شوبير، فى تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت، مباريات الدوري المتبقية تبلغ 147 مباراة، ولكن المباريات المتبقية فى الكأس لا تتجاوز 7 أو 8 مباريات، وهو ما يعنى أن بطولة الكأس لديها فرصة قوية فى استكمال منافستها بالموسم الجارى.

وأضاف حارس الأهلى السابق، مباريات الكأس يمكن لعبها قبل الموسم الجديد، وبشكل عام بطولة الكأس مرتبطة بمسألة الجمعية العمومية للجبلاية، وفى حال بدء الموسم منتصف سبتمبر المقبل يمكن لعب مباريات الكأس فى نهاية أغسطس، خاصة أنه لا يحتاج أكثر من أسبوعين لتحديد بطل الموسم الجارى.

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وعن مسابقة الدورى العام، أكد شوبير أن اجتماع اللجنة الخماسية مع الأندية سيحدد مصير البطولة، ومن المعروف أن الرافضين لاستئناف المسابقة أكثر من الموافقين على استكمالها، بالإضافة إلى تصريحات محمد فضل عضو اللجنة الخماسية الذى أكد أن الدورى يحتاج حوالى 90 مليون جنيه لاستكمال مبارياته بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا، إذا كان مصير الدورى متوقفاً على قرار الدولة سننتظر جميعاً، ولكن إذا كان متوقفاً على اجتماع اللجنة مع الأندية فهذا هو الوضع الحالى فى ظل وجود رغبة داخل الجبلاية بإلغاء المسابقة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الموسم الجديد يجب أن يبدأ فى موعده لينتهى فى يونيو من أجل التفرغ للتصفيات الأفريقية والأولمبياد.