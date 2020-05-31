شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث مع مونتييرى تطورات قضية كوليبالى بعد أنباء مفاوضات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالات بالسويسرى مونتييرى لمتابعة تطورات ملف قضية الإيفوارى سليمانى، مهاجم الفريق السابق والنجم السحالى التونسى الحالى، وتحدث مسئولو القلعة الحمراء مع مونتييرى بشأن تطورات القضية وموقف الأهلى منها، لاسيما بعد رفض إدارة القلعة الحمراء كل محاولات النجم الساحلى لإنهاء الأزمة ودياً بعد التصعيد للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتواصل الأهلى مع المحامى السويسرى للاطلاع على آخر تطورات القضية التى تم تصعيدها منذ عدة أشهر للفيفا، خاصة فى ظل ارتباط اسم سليمانى كوليبالى مؤخراً بالانتقال للزمالك الموسم المقبل.

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ورغم محاولات النادى التونسى لحل الأزمة ودياً إلا أن الأهلى مازال يصر على موقفه لأنه سبق وعرض الحلول الودية لكن الطرف التونسى لم يلتزم بتسديد الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار، بعدما هرب المهاجم الإيفوارى من الأهلى فى مايو 2017.

وتواصل المحامى السويسرى مونتييرى، المُكلّف من الأهلى بمتابعة قضية كوليبالى مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتلقى النادى تأكيدات من مونتييرى بأن موقف القلعة الحمراء قوى فى هذه القضية، وفتح مسئولو الأهلى خط اتصالات مع مونتييرى لمعرفة تطورات القضية التى يرغب من خلالها مسئولو القلعة الحمراء تحصيل مبلغ مليون و400 ألف دولار بعدما فشلت المحاولات الودية فى تحصيل هذا المبلغ.

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى الذى ضم سليمانى كوليبالى لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا.