شكرا لقرائتكم خبر عن مدربو المصارعة فى منازل لاعبى المنتخب لمتابعتهم قبل استئناف النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعد اتحاد المصارعة ، برئاسة عصام النوار، لاستئناف النشاط الرياضى منتصف يونيو المقبل تدريجياً بمتابعة مدربى المنتخب للاعبين فى منازلهم، بعد تصريحات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعودة النشاط والتدريبات 15 يونيو. وأكد عصام النوار، رئيس الاتحاد، أنه يتم متابعة لاعبى المنتخب من خلال إرسال المدربين إلى منزل اللاعبين، كل حسب اللاعب الذى يتولى تدريبه، حيث توجه محمد زقلط إلى منزل محمد إبراهيم كيشو بالإسكندرية لمتابعة تدريباته ومنحه بعض التعليمات، وكذلك هيثم فهمى أيضا، كما توجه الدكتور أشرف حافظ إلى المنصورة لمتابعة عبد اللطيف منيع، أما محمد طلبة فيتولى تدريب سمر حمزة .

وكان أشرف صبحى أعلن أن التدريبات ستعود بشكل جزئى يوم 15 يونيو المقبل، كما أقر مجلس الوزراء وطبقا لرأى رئيس الوزراء مع وضع القواعد الاحترازية، وأضاف أن الوزارة تدرس مع اتحاد الكرة كافة الاحترازات والإجراءات التى سيتم القيام بها، وعلى اتحاد الكرة أن يتفق مع الأندية على إجراءات العودة تمهيدا لاستئناف النشاط .

ومن المقرر أن يعقد اتحاد المصارعة اجتماع مجلس الإدارة الذى كان مقررا إقامته قبل العيد لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها مصير الأجهزة الفنية للمنتخبات سواء بالتجديد لهم أو التغيير، وكذلك توفير بعض الأدوات الرياضية الخفيفة لحاجة برامج التدريب للاستخدام فى التدريب المنزلى للاعبين واللاعبات، بالإضافة إلى اعتماد ما تم تنفيذه بخطط الإعداد المنزلى خلال فترة الحظر ضمن الإعداد لدورة طوكيو 2021، ليعقد الاجتماع الأسبوع المقبل.