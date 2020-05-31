شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى يكشف تأجيل ملف التعاقد مع لاعبين أجانب لحين انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع كرة القدم بنادى الزمالك، عن تأجيل ملف التعاقد مع لاعبين أجانب لحين انتهاء الموسم الكروى، حيث توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ شهر مارس الجارى، لتجنب انتشار فيروس كورونا، وتنتظر الأندية تحديد مصير النشاط الكروى خلال الفترة المقبلة لحسم عددٍ من الملفات الخاصة بالفرق المختلفة، ومنها ملف الصفقات وشكل قوائم الفرق فى الموسم الجديد حال عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز.

وعلق أمير مرتضى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، على ملف تعزيزات الفريق بلاعبين أجانب جدد بعد طرح أكثر من اسم فى الفترة الأخيرة، قائلاً، "ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب مؤجل لحين انتهاء الموسم ووضوح الرؤية".

فيما يواصل مسئولو الزمالك المشاورات مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، حول الملفات المختلفة الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض، وعلى رأسها التعزيزات المختلفة لصفوف الفريق بعدما طلب المدرب الفرنسى التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم ولاعب وسط بصورة مبدئية لتعزيز وجود بدائل لحازم إمام فى الجبهة اليمنى إلى جانب الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى فى خط الوسط وبديل مميز للمهاجم مصطفى محمد وذلك ضمن التحضيرات التى يجريها مجلس إدارة النادى الأبيض لتعزيز القوة الضاربة للفريق فى الموسم المقبل، انتظاراً لحسم مصير الموسم الكروى الحالى بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط الكروى ضمن الإجراءات الإحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا منذ شهر مارس الماضى.

وأصبحت الجبهة اليسرى للزمالك خارج حسابات التدعيم فى الموسم الجديد نظراً لامتلاك النادى الأبيض للثنائى محمد عبد الشافى وعبد الله جمعة فى تلك الجبهة إلى جانب الاستقرار على عودة أحمد فتوح ظهير الفريق والمنتخب الأولمبى المعار إلى سموحة، لتعزيز تلك الجبهة فى الموسم الجديد لذلك أصبح لا يوجد حاجة فى قلعة ميت عقبة إلى ضم ظهير أيسر جديد فى الموسم المقبل بسبب تألق فتوح مع المنتخب الأولمبى والفريق السكندرى خاصة بعد ظهوره بمستوى مميز فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التى أقيمت فى مصر وتوج أولمبى الفراعنة بلقبها تحت قيادة شوقى غريب.