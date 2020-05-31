ثروة روجيه فيدرير تفوق رونالدو وميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل نجم التنس السويسري روجيه فيدرير، على لقب الرياضي الأعلى دخلا في العالم، مع إيرادات سنوية تبلغ 106.3 مليون دولار أمريكي، ليصبح أول لاعب تنس يحتل صدارة هذه اللائحة منذ اطلاقها عام 1990.

ووفقا لتصنّيف مجلة “فوربس” الأمريكية، فقد تقدم السويسري البالغ من العمر 38 عاما، وحامل الرقم القياسي في عدد ألقاب الجراند سلام (20)، من المركز الخامس في تصنيف “فوربس” للعام 2019، إلى الصدارة في العام الحالي.

المجلة الأميركية ذكرت أن إيرادات فيدرير قبل اقتطاع الضرائب، بلغت 6.3 ملايين دولار من الجوائز المالية، و100 مليون من عقود الرعاية والتسويق.. ليصبح ثاني رياضي لا يزال ناشطا، يجمع 100 مليون دولار من عقود الرعاية في عام واحد، بعد أسطورة الجولف الأمريكي تايجر وودز.

المجلة نقلت عن أستاذ اقتصاد الرياضة في جامعة كاليفورنيا ديفيد كارتر قوله، إن العلامة التجارية لفيدرير “أصلية، ولهذا يقوم القادرون على تحمل كلفة الارتباط به (تسويقيا)، بالمفاخرة بذلك”.

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فيدرير تقدم في التصنيف الجديد على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، والذي بلغ مجموع إيراداته 105 ملايين دولار.. لكن على عكس فيدرر، يحصل رونالدو على غالبية مدخوله من العقد الذي يربطه بناديه، والذي قدرته فوربس بنحو 60 مليون دولار.

أما الثالث، فكان نجم كرة قدم أيضا، هو الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، مع 104 ملايين.

البرازيلي نيمار، مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي حل رابعا بـ (95.5 مليون دولار)، وخامسا ليبرون جيمس لاعب فريق لوس أنجليس ليكرز المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (88.2 مليون دولار).

وكانت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالميا سابقا في التنس، الأولى بين الرياضيات مع 37.4 ملايين دولار، وهي تحتل المركز التاسع والعشرين في التصنيف.