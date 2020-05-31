تطورات جديدة في علاقة والدة نيمار دا سيلفا مع عشيقها الصغير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تطورت العلاقة العاطفية التي تجمع نادين غونسالفين، والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مع عارض الأزياء الشاب تياجو راموس.

صحيفة “ذا صن” البريطانية ذكرت أن غونسالفين البالغة 52 عاما وتكبر راموس بـ30 عاما، قامت باستئجار شقة فاخرة لعشيقها بجانب قصرها في مدينة ساو باولو البرازيلية، ليبقيا قريبين من بعضهما.

تقارير برازيلية ذكرت في وقت سابق أن والدة نيمار قررت أن تحول علاقتها مع راموس إلى علاقة سرية، بعد التقارير الكثيرة التي ظهرت عقب إعلانهما ارتباطهما، والتي تؤكد علاقات “شاذة” للعاشق الصغير مع العديد من الرجال، وأنه لم يكن يواعد النساء نهائيا.

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صحيفة ibahia البرازيلية، ذكرت أن غونسالفين طلبت من راموس العودة للعيش مع عائلته لبعض الوقت ريثما تهدأ الأمور وتخف التقارير التي تتحدث عن مغامرات عارض الأزياء السابقة وعلاقاته مع الرجال.

راموس نشر حينها العديد من الصور والفيديوهات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في منزل أهله رفقة شقيقته ووالدته.

وحسب الصحيفة فإن علاقة الثنائي ستكون سرية ولن يظهرا سويا في المناسبات والاحتفالات العامة، ولن ينشرا صورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهرهما مع بعض.

العديد من التقارير تداولت خبر انفصال غونسالفين عن عشيقها الصغير البالغ 22 عاما ويصغر ابنها نيمار بست سنوات، بعد 13 يوما فقط على إعلانهما عن علاقة عاطفية تجمعهما، عقب اكتشافها علاقاته “الشاذة” بالعديد من الرجال، لكن العديد من التقارير شكك في حقيقة هذا الانفصال.