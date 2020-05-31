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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نادي بايرن ميونيخ يدون رقماً مميزاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
دون نادي بايرن ميونيخ، رقماً مميزاً، بعد اكتساح فورتونا دوسلدورف 5-0 على ملعب أليانز آرينا، في إطار الأسبوع 29 من منافسات بطولة الدوري الألماني.
وفقاً لشبكة أوبتا للإحصائيات، فقد سجل بايرن 5 أهداف في مباراة واحدة للمرة 8 في جميع المسابقات هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في أفضل 5 بطولات في أوروبا.
وفيما يلي المباريات التي سجل فيها بايرن 5 أهداف أو أكثر في جميع المسابقات هذا الموسم، ماينز 6-1، توتنهام هوتسبير الإنجليزي 7-1، سرفينا زفيزدا الصربي 6-0، فيردر بريمن 6-1، شالكه 5-0، هوفنهايم 6-0، إينتراخت فرانكفورت 5-2.
يذكر أن روبرت ليفاندوفسكي يتصدر ترتيب جدول هدافي "البوندسليغا" برصيد 29 هدفاً.
بالإضافة إلى ذلك، يتصدر ليفاندوفسكي سباق الحذاء الذهبي، كونه اللاعب الأكثر تسجيلاً في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم بـ58 نقطة لتسجيله 29 هدفاً.
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