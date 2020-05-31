شكرا لقرائتكم شوبير: لقب دورى الأبطال لن يتم سحبه من الترجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، أن لقب دوري أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية، لن يتم سحبه من فريق الترجي التونسي، على خلفية الأحداث التي كانت المباراة النهائية للبطولة بين الترجي والوداد والتي أقيمت في تونس قد شهدتها، مضيفاً أن الاتجاه سيكون لوقيع عقوبات على الفريق التونسي وليس سحب اللقب منه، وبالتالي سيحافظ ذلك للزمالك على لقب بطل السوبر الأفريقي، والذي كان الفريق الأبيض قد توج به عقب الفوز على الترجي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت: على الرغم من تصريحات أحمد أحمد رئيس الكاف بأنه تعرض للتهديد والارهاب، وكذلك تأكيدات مراقب المباراة أحمد ولد يحيى، وحكم المباراة أيضاً الذين أكدوا أن الوداد المغربي لم ينسحب من اللقاء، مضيفاً بأنه تلقى أمر بإلغاء المباراة رغم تواجد لاعبي الوداد في الملعب، إلا أن اللقب لن يتم سحبه من الترجي، حتى لا تعود الأمور لنقطة الصفر بعدم وجود بطل لدوري الأبطال.

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أضاف شوبير: ما تم في النسخة الماضية انتهى ولا يمكن العودة إليه وبالتالي الزمالك أيضاً بطلاً للسوبر الأفريقي على حساب الترجي، لكن الفريق التونسي سيكون معرضاً للغرامات المالية أو الحرمان من المشاركة في البطولات، لكن أياً كانت العقوبة لن تؤثر على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي.

وكشفت تقارير صحفية مغربية عن مفاجأة من العيار الثقيل، فى شهادته التى أدلى بها أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فى محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، فيما يخص قضية نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى فى النسخة الأخيرة 2019.

وقال أحمد أحمد، فى شهادته أمام محكمة التحكيم الرياضية، إنه تعرض لتهديدات من قبل مسئولى الترجى التونسي، من أجل تتويج الأخير بلقب دورى أبطال أفريقيا، وأن اتخاذه قرار أخر غير ذلك، سيتسبب فى ثورة الجماهير التونسية فى الملعب.