خفض جديد لرواتب لاعبي بايرن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق لاعبو بايرن ميونيخ الألماني، على خفض جديد لرواتبهم حتى نهاية موسم 2019-2020.

وهي المرة الثانية التي يوافق فيها لاعبو بطل الدوري في المواسم السبعة الماضية، على خفض رواتبهم؛ لمساعدة النادي في مواجهة التبعات المالية للتوقف الطويل للمباريات؛ بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي حين كانت نسبة الخفض الأول 20 في المئة من الراتب الشهري، لم يكشف النادي نسبة الخفض الجديد.