البطولة العربية للشطرنج تنطلق الخميس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة المنظمة للبطولة العربية المفتوحة للشطرنج اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وبحضور سامي خضر سفاريني وحسين خلفان الشامسي ورجائي نعمان السوسي وأديب زهراوي.

ناقش الاجتماع عملية تسجيل اللاعبين واللاعبات العرب للمشاركة في البطولة وطالب المجتمعون بضرورة حث الاتحادات العربية على تشجيع اللاعبين واللاعبات للمشاركة في الحدث الذي سينطلق الخميس المقبل، وبلغ عدد اللاعبين الذين سجلوا للمشاركة في البطولة 1200 لاعب ولاعبة حتى الآن من كافة الأعمار من 20 دولة عربية، وقرر الاتحاد العربي التواصل مع اتحادي جيبوتي وجزر القمر للشطرنج لمعرفة موقف لاعبيهم من المشاركة في البطولة.

وأشادت اللجنة المنظمة للبطولة بتجاوب الاتحادات العربية واللاعبين العرب للمشاركة في البطولة وما زال باب التسجيل في البطولة مفتوحاً رغم انتهاء فترة التسجيل الخميس الماضي، إلا أن اللجنة المنظمة منحت اتحادات العراق والمغرب وسوريا مهلة لتحديد اللاعبين المشاركين.

هذا وتقام البطولة من 11 جولة «أون لاين» عبر البرنامج الشطرنجي Lichess، ورصد الاتحاد العربي للشطرنج جوائز للفائزين وللفئات السنية بمبلغ 6000 دولار ويترأس لجنة الحكام للبطولة الحكم الدولي الإماراتي فيصل الحمادي وتم تشكيل لجنة مراقبة المباريات من كل من الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي وسعود محمد أحمد وستراتوس جريفاس.