ملاعب الجولف السعودية تستقبل اللاعبين غداً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد السعودي للجولف عزمه السماح بفتح كافة ملاعب الجولف في المملكة غداً الأحد وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات الحكومة السعودية الهادفة للتخفيف من صرامة القيود على الحركة والتنقل ومعاودة فتح المنشآت العامّة، وذلك وفق جدول زمني مدروس على ثلاث مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى كافة ملاعب الجولف، حيث مُنحت إذناً حكومياً لمعاودة استقبال أعضائها، ولكن مع الالتزام بتوجيهات صارمة تخص الصحة والسلامة إلى جانب إجراءات احترازية يتعيّـن على جميع النوادي التقيّد بها كي يُسمح لها بمواصلة استضافة أعضائها، مثل حتمية الحجز المسبق للاعبين، وفرض ارتداء الكمامات عند الوصول، مع إجراء فحوص لدرجات حرارة كافة الأعضاء عند نقاط الدخول، ومطالبة من تبدو عليه أي من أعراض المرض بمغادرة الملعب.

وقال ماجد السرور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف: سيبدأ الاتحاد السعودي للجولف متابعة الوضع أولاً بأول في المملكة والعالم، دون أن يستثني احتمال إعادة فرض القيود مجدداً في حال عدم الالتزام بالتوجيهات بالشكل الصحيح لهذا السبب من الأهمية بمكان أن تتخذ كافة نوادي الجولف في المملكة الخطوات المنصوص عليها لتواصل استضافة أعضائها خلال الأسابيع المقبلة.