اخبار الرياضه

ملاعب الجولف السعودية تستقبل اللاعبين غداً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ملاعب الجولف تستقبل اللاعبين غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل


متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد السعودي للجولف عزمه السماح بفتح كافة ملاعب الجولف في المملكة غداً الأحد وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات الحكومة السعودية الهادفة للتخفيف من صرامة القيود على الحركة والتنقل ومعاودة فتح المنشآت العامّة، وذلك وفق جدول زمني مدروس على ثلاث مراحل.
وتشمل المرحلة الأولى كافة ملاعب الجولف، حيث مُنحت إذناً حكومياً لمعاودة استقبال أعضائها، ولكن مع الالتزام بتوجيهات صارمة تخص الصحة والسلامة إلى جانب إجراءات احترازية يتعيّـن على جميع النوادي التقيّد بها كي يُسمح لها بمواصلة استضافة أعضائها، مثل حتمية الحجز المسبق للاعبين، وفرض ارتداء الكمامات عند الوصول، مع إجراء فحوص لدرجات حرارة كافة الأعضاء عند نقاط الدخول، ومطالبة من تبدو عليه أي من أعراض المرض بمغادرة الملعب.
وقال ماجد السرور الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف: سيبدأ الاتحاد السعودي للجولف متابعة الوضع أولاً بأول في المملكة والعالم، دون أن يستثني احتمال إعادة فرض القيود مجدداً في حال عدم الالتزام بالتوجيهات بالشكل الصحيح لهذا السبب من الأهمية بمكان أن تتخذ كافة نوادي الجولف في المملكة الخطوات المنصوص عليها لتواصل استضافة أعضائها خلال الأسابيع المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملاعب الجولف السعودية تستقبل اللاعبين غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا