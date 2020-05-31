يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
لوس انجليس: توفي البطل الأولمبي الاميركي بوبي جو مورو، المتوج بذهبية سباقات 100 م، 200 م، والتتابع 4 مرات 100 م في أولمبياد ملبورن 1956، عن عمر 84 عاما، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن عائلته.
وأعربت مدرسة سان بينيتو في مقاطعة كاميرون بولاية تكساس، والتي كرمت بطلها من خلال إطلاق اسمه على ملعب كرة القدم الخاص بها، عن تعازيها عبر صفحتها على فيسبوك ليل السبت. وكتبت ان إرثه "سيبقى الى الأبد".
وأصبح مورو في أولمبياد ملبورن في أستراليا عام 1956، العداء الثاني فقط في التاريخ بعد مواطنه جيسي أوينز يحقق الميدالية الذهبية في كل من السباقات الثلاثة في في دورة الالعاب الاولمبية ذاتها.
وتكرر هذا الانجاز لاحقا مع الأميركي كارل لويس (لوس أنجليس 1984) والجامايكي أوساين بولت (لندن 2012 وريو 2016).
وفي عامه الذهبي، اختير مورو "رياضي العام" من قبل مجلة "سبورتس ايلسترايتد"، متفوقا على نجم البايسيول ميكي مانتل وبطل الملاكمة فلويد باترسون.
واعتزل مورو ألعاب القوى في العام 1958 وعاد لفترة قصيرة في العام 1960 الا انه فشل في التأهل الى الفريق الأولمبي الأميركي.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة البطل الأولمبي مورو عن 84 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.