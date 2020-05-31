وفاة البطل الأولمبي مورو عن 84 عاما

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لوس انجليس: توفي البطل الأولمبي الاميركي بوبي جو مورو، المتوج بذهبية سباقات 100 م، 200 م، والتتابع 4 مرات 100 م في أولمبياد ملبورن 1956، عن عمر 84 عاما، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن عائلته.

وأعربت مدرسة سان بينيتو في مقاطعة كاميرون بولاية تكساس، والتي كرمت بطلها من خلال إطلاق اسمه على ملعب كرة القدم الخاص بها، عن تعازيها عبر صفحتها على فيسبوك ليل السبت. وكتبت ان إرثه "سيبقى الى الأبد".

وأصبح مورو في أولمبياد ملبورن في أستراليا عام 1956، العداء الثاني فقط في التاريخ بعد مواطنه جيسي أوينز يحقق الميدالية الذهبية في كل من السباقات الثلاثة في في دورة الالعاب الاولمبية ذاتها.

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وتكرر هذا الانجاز لاحقا مع الأميركي كارل لويس (لوس أنجليس 1984) والجامايكي أوساين بولت (لندن 2012 وريو 2016).

وفي عامه الذهبي، اختير مورو "رياضي العام" من قبل مجلة "سبورتس ايلسترايتد"، متفوقا على نجم البايسيول ميكي مانتل وبطل الملاكمة فلويد باترسون.

واعتزل مورو ألعاب القوى في العام 1958 وعاد لفترة قصيرة في العام 1960 الا انه فشل في التأهل الى الفريق الأولمبي الأميركي.

