شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: لقب دورى أبطال أفريقيا لن يسحب من الترجى.. و"سوبر" الزمالك فى أمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن لقب دورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية لن يتم سحبه من فريق الترجى التونسي، على خلفية الأحداث التى كانت المباراة النهائية للبطولة بين الترجى والوداد والتى أقيمت فى تونس، موضحا أن الاتجاه سيكون لتوقيع عقوبات على الفريق التونسى وليس سحب اللقب منه، وبالتالى سيحافظ ذلك للزمالك على لقب السوبر الأفريقى، والذى كان الفريق الأبيض قد توج به عقب الفوز على الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال شوبير، فى تصريحات إذاعية عبر إذاعة أون سبورت، على الرغم من تصريحات أحمد أحمد رئيس الكاف بأنه تعرض للتهديد والإرهاب، وكذلك تأكيدات مراقب المباراة أحمد ولد يحيى، وحكم المباراة أيضاً الذين أكدوا أن الوداد المغربى لم ينسحب من اللقاء، وأنه تلقى أمرا بإلغاء المباراة رغم تواجد لاعبى الوداد فى الملعب، إلا أن اللقب لن يتم سحبه من الترجى، حتى لا تعود الأمور لنقطة الصفر بعدم وجود بطل لدورى الأبطال.

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وأشار شوبير إلى أن ما تم فى النسخة الماضية انتهى ولا يمكن العودة إليه، وبالتالى الزمالك أيضاً بطلاً للسوبر الأفريقى على حساب الترجي، لكن الفريق التونسى سيكون معرضاً للغرامات المالية أو الحرمان من المشاركة فى البطولات، لكن أياً كانت العقوبة لن تؤثر على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي.

وكشفت تقارير صحفية مغربية عن مفاجأة من العيار الثقيل، فى شهادته التى أدلى بها أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، فى محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، فيما يخص قضية نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الترجى التونسى والوداد المغربى فى النسخة الأخيرة 2019.

وقال أحمد أحمد، فى شهادته أمام محكمة التحكيم الرياضية، إنه تعرض لتهديدات من قبل مسئولى الترجى التونسي، من أجل تتويج الأخير بلقب دورى أبطال أفريقيا، وأن اتخاذه قرار أخر غير ذلك، سيتسبب فى ثورة الجماهير التونسية فى الملعب.