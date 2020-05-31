شكرا لقرائتكم خبر عن أجنبيان و3 نجوم محلية.. الزمالك يغلق الباب أمام عودة المطاريد الـ5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نادى الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، البحث عن صفقات جديدة تدعم الفريق خلال الفترة الحالية، لتعزيز خطوط الفريق المختلفة.

وتنتظر الإدارة البيضاء موقف النشاط الكروى بصورة رسمية خلال الموسم الجارى من أجل فتح الباب أمام تسويق بعض اللاعبين، حيث ترفض الإدارة البيضاء الإعلان عن أسماء الراحلين فى الموسم الجارى انتظارا لموقف النشاط الكروى الذى توقف لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وتعمل إدارة الزمالك فى الوقت الحالى على ملف التعزيزات المختلفة التى سيتم دعم الفريق بها لتلبية الاحتياجات الفنية، بناءً على وجهة نظر الفرنسى كارتيرون، لذا أجلت إدارة قلعة ميت عقبة تسويق الراحلين عن الفريق لحين تحديد موقف النشاط الكروى إلى جانب تلقى عروضا مناسبة للاعبين تليق بهم وبالنادى الأبيض.

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وتلقى نادى الزمالك خلال هذه الفترة ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين وأبناء الزمالك، لضم بعض اللاعبين لتدعيم الفريق، ولكن إدارة الأبيض أغلقت الباب فى وجه 5 لاعبين منهم 3 لاعبين ارتدوا قميص الزمالك الفرتة الماضية.

ونستعرض فى هذا التقرير الـ5 لاعبين الذين رفضهم الزمالك..

وبات تدعيم مركز الظهير الأيمن فى الزمالك يمثل أولوية قبل فترة الانتقالات المقبلة لذا انهالت الترشيحات من جانب وكلاء اللاعبين على إدارة الكرة بنادى الزمالك خلال المرحلة الماضية سواء بترشيح لاعبين محليين من الدورى المصرى للانضمام إلى الأبيض أو لاعبين أجانب حتى يتم عرضهم على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لاختيار الأفضل من بينهم لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض فى الموسم القادم إلى جانب تواجد الثنائى حازم إمام والصاعد أحمد عيد فى تلك الجبهة التى سيقوم مجلس إدارة النادى الأبيض بتدعيمها لذا نستعرض فى التقرير الأسماء التى تم ترشيحها لتدعيم تلك الجبهة والتى سيقوم المدير الفنى للزمالك لاختيار الأفضل من بينهم.