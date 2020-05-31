شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض وليد أزارو لتمديد عقده بعد انتهاء التجربة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسئولو النادى الأهلى إقناع المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق المعار للاتفاق السعودى، بتمديد عقده مع الفريق، وذلك لكى يتثنى للإدارة الحمراء إعارته مُجدداً، خاصة أنه يتبقى فى عقده مع الأهلى موسم واحد فقط، وتناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادى فى اجتماعها المقبل موقف وليد أزارو سواء من ناحية بقائه مع الفريق أو الرحيل، أو من ناحية تمديد عقده حال عودته للفريق أو تجديد إعارته، وتبحث اللجنة فى الاجتماع المُقرر له منتصف الأسبوع الجارى العروض التى تداولت فى وسائل الإعلام لضم اللاعب المغربى، وأهمها من الشباب السعودى وآخر من الدورى القطرى بجانب عروض أوروبية لكن هذه العروض لم تأت للأهلى بشكل رسمي.

موقف أزارو فى الأهلى مازال غامضاً فى ظل رغبة لجنة التخطيط للكرة بالنادى الإبقاء على اللاعب، حيث أوصت اللجنة، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى بالاحتفاظ بالمهاجم المغربى وعدم إعارته مُجدداً أو بيعه.

وترى اللجنة أن أزارو يعرف جيداً طبيعة المنافسات فى الدورى المصرى وتأقلم مع الأهلى خلال المواسم الماضية، وأكدت أن بقاء المهاجم المغربى قد يكون أفضل بكثير من ضم مهاجم أجنبى آخر سيحتاج وقتاً للتأقلم والانسجام فى الدورى المصرى ومع الأهلى، لاسيما أن أزارو حصل على هداف الدورى المصرى من قبل وله خبرة قوية فى المنافسات المحلية والأفريقية قبل أن يتعرض لسوء حظ فى الفترة التى سبقت إعارته للاتفاق السعودى حرمه من التسجيل.

ورغم أن لجنة التخطيط للكرة فى الأهلى سبق وطلبت فايلر الإبقاء على آزارو لكن المدرب السويسرى رفض، إلا أن لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى قررت تجديد المناقشة فى اجتماعها المقبل بشأن موقف المغربى وليد أزارو، سواء من ناحية بقائه مع الفريق أو الرحيل، وتبحث اللجنة فى الاجتماع المُقرر له منتصف الأسبوع الجارى العروض التى تداولت فى وسائل الإعلام لضم اللاعب المغربى، وأهمها من الشباب السعودى وآخر من الدورى القطرى بجانب عروض أوروبية لكن هذه العروض لم تأت للأهلى بشكل رسمى وقال مصدر فى الأهلى، إن لجنة التخطيط أكدت للمدير الفنى أنه المسئول عن الفريق وعن بقاء أى لاعب أو رحيله لكنها فقط تمنحه "نصيحة"، ويبقى القرار فى النهاية متروكاً له لاتخاذ ما يراه مُناسباً للفريق لذا ستناقش اللجنة مصير المهاجم المغربى خلال الفترة المقبلة مجددا مع المدرب السويسرى.