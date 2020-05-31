شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين معروضون على الزمالك لتدعيم الجبهة اليمنى بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات تدعيم مركز الظهير الأيمن فى الزمالك يمثل أولوية قبل فترة الانتقالات المقبلة، لذا انهالت الترشيحات من جانب وكلاء اللاعبين على إدارة الكرة بنادى الزمالك خلال المرحلة الماضية، سواء بترشيح لاعبين محليين من الدورى المصرى للانضمام إلى الأبيض أو لاعبين أجانب حتى يتم عرضهم على الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لاختيار الأفضل من بينهم لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق الأبيض فى الموسم المقبل، إلى جانب تواجد الثنائى حازم إمام والصاعد أحمد عيد فى تلك الجبهة التى سيقوم مجلس إدارة النادى الأبيض بتدعيمها، لذا نستعرض فى التقرير الأسماء التى تم ترشيحها لتدعيم تلك الجبهة والتى سيقوم المدير الفنى للزمالك لاختيار الأفضل من بينها.

عمر جابر على رأس الترشيحات قبل الاستبعاد

جاء عمر جابر ظهير الزمالك السابق وبيراميدز الحالى فى بداية الترشيحات البيضاء، قبل أن يتم استبعاده بعد ذلك من الحسابات، خاصة فى ظل المقابل المالى الكبير الذى يتقاضاه فى بيراميدز، كما يفضل مسئولو بيراميدز بالاتفاق معه استمراره ضمن صفوف الفريق بعد التعاقد مع أحمد فتحى ظهير الأهلى حيث يجيد عمر جابر اللعب فى مركز الوسط ومركز الظهير الأيسر أيضا.

رجب بكار يعود لدائرة اهتمامات الزمالك

وكشف مصدر مقرب من رجب بكار، الظهير الأيمن لبيراميدز، عن عودة مفاوضات الزمالك معه من خلال وسطاء خلال الأيام الأخيرة، ورحب اللاعب بارتداء قميص الفريق الأبيض، بشرط أن يتم التفاوض بشكل رسمى مع ناديه حول إنهاء صفقة ضمه فى الموسم الجديد.

وجاء استبعاد فكرة التعاقد مع عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات المقبلة، لتصبح فرص بكار كبيرة فى الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض حال إنهاء التفاوض مع ناديه حول ضمه والذى يرغب فى تسويقه بالموسم الجديد.

ثنائى تونسى ضمن الترشيحات البيضاء

كما يدور فى الوقت الحالى سباق تونسي بين الثنائى التونسى حمزة المثلوثى قائد الصفاقسى التونسى ووجدى كشريدة ظهير النجم الساحلى التونسى حول دعم جبهة الزمالك اليمنى فى الموسم الجديد، حيث تشير العديد من التقارير إلى ترشيح الثنائى لكي ينضم أحدهما إلى الفارس الأبيض فى الموسم الجديد لدعم الجبهة اليمنى.

Advertisements

عرض ظهير المصرى ولاعب إنبى من مجموعة وكلاء

فيما عرض مجموعة من وكلاء اللاعبين على إدارة الكرة بنادى الزمالك الثنائى كريم العراقى ظهير المصرى والمنتخب الأولمبى وعلى فوزى ظهير إنبى للانضمام إلى الفريق الأبيض، وتحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، مع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى بأن النادى الأبيض حال وجود رغبة فى ضم لاعب من المصرى البورسعيدى سيتم التفاوض مع إدارة النادى البورسعيدى بصورة رسمية.

بيكهام وعطا ينضمان لسباق الترشيحات

كما انضم علاء عطا الظهير الأيمن لنادى مصر للمعروضين على نادى الزمالك حيث قام نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين بعرضه على إدارة الكرة بالقلعة البيضاء، خاصة أن نادى الزمالك سبق له ضم محمد عبد الغنى مدافعه الحالى من نادى مصر وتألق ضمن الصفوف البيضاء، فيما رشح بعض الوكلاء، للزمالك، أحمد رمضان بيكهام مدافع وادى دجلة الذى يجيد اللعب فى الجبهة اليمنى ومركز الوسط لتعزيز جبهة الفريق الأبيض.