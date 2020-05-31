شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. جيرالدو محتار فى صيف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد تفكير جيرالدو لاعب النادى الأهلى حالة من الحيرة فى الميركاتو الصيفي المقبل خاصة انه على أعتاب الرحيل من القلعة الحمراء فى ظل العروض التى يمتلكها من الخارج ، حيث يفاضل الأنجولى جيرالدو "جناح" الأهلى بين العودة لنادى السابق أول أغسطس الأنجولى أو اللعب فى الدورى البرازيلى، الذى سبق ولعب فيه عدة مواسم قبل الرحيل لأنجولا ومنها للأهلى، وذلك بعدما رفض اللاعب فكرة الرحيل إلى دورى خليجى أو عربى رغم تلقيه عروضاً من دوريات عربية، أبرزها النجم الساحلى التونسى وخليجية يأتى فى مقدمتها عرض سعودى لكن اللاعب يرغب فى الانتقال للبرازيل أو أنجولا.

وبخلاف العروض الخارجية، هناك عروض محلية من الدورى المصرى وصلت للجناح الأنجولى، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.

ويمتلك جيرالدو عروضاً من أندية خارجية عربية ومن أمريكا اللاتينية وتحديداً من البرازيل، بجانب عرض من ناديه السابق أول أغسطس الأنجولى، وهو ما سيحسمه جيرالدو خلال الفترة المقبلة بعدما يتم حسم مصيره مع القلعة الحمراء، وأعلن اللاعب لوكيل أعماله أن وجهته المقبلة ستكون خارج مصر رافضاً فكرة مناقشة أية عروض من مصر حينما يكون الرحيل عن الأهلى رسمياً.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب جيرالدو فى الصور التالية :

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