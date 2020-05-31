هل يكون كوليبالى الحلقة الثالثة من مسلسل أجانب الايجيبشن ليج "الزمهلاوية"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفكر جديا مسئولو نادى الزمالك فى ضم الإيفوارى سليمانى كوليبالي، والذى تم عرضه عليهم من قبل أحد وكلاء اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأبيض فى الموسم المقبل، باعتباره من المهاجمين المميزين، ويملك إمكانيات فنية وتهديفية عالية، لاسيما بعد سابق تجربته مع الأهلي ، ورشح وكيل اللاعبين المهاجم الإيفوارى سليمانى كوليبالى لاعب الأهلى السابق والنجم الساحلى التونسى الحالي، من أجل الانضمام إلى الزمالك، وأوضح وكيل اللاعبين لإدارة نادى الزمالك أنه حال وجود رغبة فى ضم اللاعب ستكلف الصفقة خزينة القلعة البيضاء مليوناً و500 ألف دولار، على أن يتم التفاوض مع النادى التونسى حول تقسيط تلك القيمة المالية، وهو ما ستقوم إدارة نادى الزمالك بدراسته بعد عرض اللاعب أولاً على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لتحديد مدى إمكانية ضمه من عدمه وفقا لمدى احتياجات الفريق فى الموسم الجديد التى سيحددها الفرنسى باتريس كارتيرون.

وإجمالاً شارك كوليبالى مع الأهلى فى 12 مباراة أحرز خلالهم 6 أهداف وحصل على إنذار واحد، فيما توج مع القلعة الحمراء ببطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر.

انتقال كوليبالى للزمالك بعد اللعب للأهلى سيكون الحلقة الثالثة في مسلسل أجانب الايجيبشن ليج الذين سبق لهم ارتداء القميص الأحمر والأبيض في السنوات الأخيرة ونلقى عليهم الضوء في السطور التالية..

*أحمد فيلكس

أحد أبرز اللاعبين الافارقة في تاريخ الدوري المصرى ، أحمد فيلكس هو نجم هجوم المنتخب الغانى الذى لعب للأهلى في التسعينات لمدة 5 سنوات وشارك مع المارد الأحمر في 117 مباراة مسجلا 47 هدف ثم خرج في جولة احترافية بالامارات وقطر وغانا ثم عاد لينتقل للزمالك بعد أن تقدم في السن بذلك الوقت وابتعد عن مستواه المعهود ، ليقدم صورة باهتة لما كان عليه في الأهلي عندما ارتدى قميص الزمالك حيث شارك في 20 مباراة وسجل 5 أهداف .

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*دومينك

المهاجم الموريتاني دومينيك دا سيلفا ضمن صفوف النادي الأهلي في الفترة من 2011 وحتي 2014، وشارك في 56 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 6 أهداف، وقدم مستويات مميزة بل كان له دور في حسم الأهلي لقب الدوري، بالهدف الذي سجله بمرمى الزمالك، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 ومنحت الأحمر نقطة قربته كثيرا من حسم اللقب.

لكن دومينيك انتقل للزمالك في 2014، لم يترك ذكرى طيبة لدى جماهير الأبيض، التي لا تتذكر له سوى هدف في مرمى بتروجت، وبعض اللمسات مع الفريق ، حيث لعب 14 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفين ورحل بعدها للعروبة الإماراتي.