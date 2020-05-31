شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودي لضم "جناح" الأهلي خلال ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
دخل نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات مكثفة مع نظيره الأهلي لضم محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار لانبي بداية من الموسم المقبل، وذلك بعد تألق الجناح الدولي بقميص النادي البترولي، ليصبح هدفاً للفريق السعودي لتدعيم هجومه، بعد الاستقرار على رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي بعد انتهاء اعارته للفريق السعودي بنهاية الموسم الجاري.
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