تقرير.. 4 جواهر في بوندسليجا تخطف أنظار كبار بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

استأنف الدوري الألماني مبارياته مجددًا، لتكون المسابقة الأولى على مستوى الدوريات الخمس الكبرى التي عادت بعد توقف دام لما يقرب من ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

قرار عودة الدوري الألماني خلال هذه الفترة فتح الباب من جديد حول ارتباط نجوم البوندسليجا بالرحيل والانتقال إلى فرق أكبر داخل القارة العجوز خاصة بعد ارتباط أسمائهم قبل توقف الدوريات.

أندية بريميرليج بالتحديد قد تكون المستفيد الأكبر من عودة الدوري الألماني في هذه الفترة، من أجل اتخاذ القرار النهائي قبل الدخول في مفاوضات مع أهدافها في الصيف المقبل، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- جادون سانشو:

في الفترة الماضية، تردد اسم الشاب الإنجليزي جادون سانشو نجم فريق بورسيا دورتموند، بالعودة من جديد للبريميرليج بعد تجربة قصيرة في صفوف مانشستر سيتي، والذي لم يستفد بخدماته بالشكل الأمثل.

أبرز الأندية التي ارتبطت بسانشو خلال الفترة الماضية كان مانشستر يونايتد وتشيلسي، إلا أن هذه الصفقة لن تكون سهلة إلى حد ما بسبب المبلغ الذي يريده بوروسيا دورتموند والذي لن يقل عن 100 مليون يورو.

أرقام صاحب الـ20 عامًا، تُعد رائعة حيث استطاع الشاب الإنجليزي أن يسجل 17 هدفًا ويصنع 20 تمريرة حاسمة في 38 مباراة بجميع المسابقات، وهو العامل الذي يُعول عليه مسئولي دورتموند في تحقيق أكبر استفادة مالية إذا أتخذ قرار البيع.

سانشو بدأ عليه علامات الاستفهام من تراجع مستواه بعد قرار عودة الدوري الألماني، الأمر الذي جعل السويسري لوسيان فافر يضع اللاعب في دكة البدلاء في إشارة إلى تفكير نجم دورتموند في الرحيل بالصيف المقبل.

- كاي هافرتز:

الاسم الأبرز في الكرة الألمانية خلال التوقيت الحالي هو كاي هافرتز نجم باير ليفركوزن، فالشاب الألماني استطاع أن يحقق رقمًا قياسيًا خلال الموسم الجاري وتحديدًا عقب مباراة فرايبورج.

وأصبح هافيرتز أول لاعب في تاريخ البوندسليجا يسجل 35 هدفًا قبل بلوغه من العمر 21 عامًا.

ومنذ بداية عام 2020، لم ينجح أي لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في المساهمة في عدد أهداف أكثر من كاي هافيرتز، الذي سجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين.

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صاحب الـ20 دخل ضمن أهداف العديد من الأندية الإنجليزية لعل أبرزهم ليفربول بجانب مانشستر يونايتد وسيتي.

- تيمو فيرنر:

هداف لايبزيج تيمو فيرنر، يُعد من الأسماء القريبة من الرحيل عن فريقه والدوري الألماني، حيث عبّر اللاعب عن رغبته بالإنتقال إلى بريميرليج واللعب في صفوف ليفربول.

فيرنر بحسب تقارير صحفية ألمانية وإنجليزية رفض الاستمرار في ألمانيا، والإنتقال إلى بايرن ميونيخ كما تلقى عروضًا من أندية إنجليزية وتحديدًا من مانشستر يونايتد وتشيلسي إلا إن إجابة اللاعب جاءت بالرفض.

ويمتلك اللاعب شرطًا جزائيًا في عقده يقدر بـ60 مليون يورو، إلا أن مسئولي ليفربول ليسوا لديهم أي رغبة في دفع هذه القيمة، حيث يسعى النادي الإنجليزي إلى تخفيض المبلغ المذكور، وتحقيق رغبة يورجن كلوب الذي يأمل في تدعيم الخط الأمامي من خلال التعاقد مع مواطنه الألماني.

أرقام فيرنر تُعد رائعة بشكل لافت بعد تسجيله 30 هدفًا في جميع المسابقات سواء كانت قارية أو محلية حيث يأتي في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 24 هدفًا خلفًا للنجم الألماني روبرت ليفاندوفيسكي.

- دايوت أوباميكانو:

لاعب آخر من صفوف لايبزيج دخل ضمن أهداف كبار أندية القارة الأوروبية، وهو المدافع الشاب دايوت أوباميكانو صاحب الأصول الغينية والذي يمتلك الجنسية الفرنسية.

عقد صاحب الـ21 عامًا من المقرر أن ينتهي مع لايبزيج في الصيف بعد المقبل وهو العامل الذي قد يجعل النادي الألماني التفكير في بيع اللاعب الشاب في الصيف المقبل من أجل الاستفادة المالية.

أبرز الأندية الإنجليزية التي تريد الحصول على عقد اللاعب الشاب وهم قطبي مانشستر يونايتد وسيتي بجانب آرسنال، كما أن أوباميكانو ضمن أهداف ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ويلعب أوباميكانو مع لايبزيج منذ انتقاله من سالزبورج النمساوي في صيف 2017، حيث شارك حتى الآن في الموسم الحالي في 31 مباراة بجميع المسابقات إلا أنه لم يسجل أي هدف مكتفيًا بصناعة هدف وحيد في الدوري الألماني.