مواعيد مباريات اليوم.. دورتموند يسعى لملاحقة بايرن بالبوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
يسعى بوروسيا دورتموند لملاحقة منافسه بايرن ميونيخ الذي ابتعد بصدارة الدوري الألماني، عندما يحل "BVB" ضيفا على بادربرون في الأسبوع الـ29 من المسابقة التي اُستأنفت قبل عدة أيام.
ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 67 نقطة موسعا الفارق الذي يفصله في الصدارة أمام أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند إلى عشر نقاط بشكل مؤقت.
ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم في البوندسليجا كالتالي:
15:30.. بوروسيا مونشنجلادباخ ويونيون برلين.. beIN Sports HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.
18:00.. بادربورن وبوروسيا دورتموند.. beIN Sports HD 1 بتعليق علي محمد علي.
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