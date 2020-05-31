محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ: تعرض الجزائري الدولي رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لحادث سرقة في منزله حيث استولى اللصوص على ثلاث ساعات فاخرة تتجاوز قيمتها 500 الف جنيه استرليني. وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "ذي صن" البريطانية مساء السبت فإن اللصوص سرقوا أيضا قمصان كرة قدم نادرة كان يحتفظ بها النجم الجزائري. وتعقب اللصوص خط سير محرز بحذر قبل التسلل إلى منزله وسرقة مقتنياته. يأتي هذا الحادث بعد نحو اسبوعين من وقوع سطو مسلح على منزل ديلي آلي نجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام. Advertisements واقتحم رجلان منزل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في شمال لندن حيث كان يقضي فترة العزل مع شقيقه وصديقتيهما. وتعرض آلي لاعتداء لفظي وجسدي خلال الهجوم مما اسفر عن تعرضه لإصابات طفيفة بالوجه. وتمكن اللصان من سرقة مجوهرات وساعات قبل أن يلوذا بالفرار. وسلم الي لقطات مصورة لحادث اقتحام منزله إلى الشرطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سرقة منزل رياض محرز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.