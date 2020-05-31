حمدي النقاز يعرب عن استيائه من فرجاني ساسي بسبب هذا الموقف

أعرب التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق، عن استيائه من مواطنه فرجاني ساسي نجم القلعة البيضاء، بشأن أزمته الأخيرة.

وتعرض حمدي النقاز للسجن خلال الفترة الماضية بسبب تعديه على أحد الموظفين الحكوميين في دولة تونس، الأمر الذي جعل العديد من اللاعبين يدعوا نجم المنتخب التونسي.

وقال النقاز خلال تصريحات تليفزيونية، " فرجاني ساسي لم يتصل بي خلال أزمتي الأخيرة، وفي الحقيقة أنا مستاء ولم أصدق ذلك حتى الأن".

وأضاف " لم أفهم لماذا لم يدعمني في أزمتي بالرغم من علاقة الصداقة التي تربطنا وتزاملنا في منتخب تونس ونادي الزمالك".

وأشار لاعب الزمالك السابق " فخر الدين بن يوسف وعلي معلول أول المتضامنين معي في أزمتي وتجمعنا علاقة صدافة قوية".

Advertisements

وبسؤاله عن رحلته مع الزمالك، أجاب " أعتقد أن تجربتي مع الزمالك كانت ناجحة، وساهمت في التتويج بأربع بطولات مع القلعة البيضاء".

يذكر أن حمدي النقاز رحل عن نادي الزمالك أثناء الموسم الحالي، بعد أن قرر فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بسبب خلافات مالية.