بث مباشر | مشاهدة مباراة بوروسيا دورتموند وبادربورن في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بوروسيا دورتموند وبادربورن” في الدوري الألماني، اليوم الاحد 31-5-2020، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من المسابقة الاحترافية الوحيدة الجارية الآن في ظل جائحة فيروس كورونا.
تنقل مباراة “بوروسيا دورتموند وبادربورن” على قناة بي إن سبورتس 1 ، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 1، وقناة سكاي سبورتس بوندسليجا 1.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نادي بادربورن “بينتيلير أرينا”.
يحتل “بوروسيا دورتموند” المركز الثاني في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 57 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر “بايرن ميونخ” قبل مباراة اليوم، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث “لايبزيج”.
وحقق أسود الفيستفاليا الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 6، وخسر في 5 مناسبات، وسجل 74 هدف، واهتزت شباكه 34 مرة هذا الموسم بمسابقة الدوري الألماني.
في المقابل ينافس فريق “بادربورن ” على النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ويبدو انه في مهمة مستحيلة من أجل تحقيق ذلك، حيث يحتل المركز الـ 18 -الاخير- برصيد 19 نقطة، بفارق 9 نقاط عن “ماينز” صاحب المركز الـ 15 -مركز النجاة من الهبوط-.
يذكر ان اخر مواجهة بين “دورتموند وبادربورن ” انتهت بفوز بالتعادل الايجابي (3-3) في المباراة التي أقيمت على ملعب “سيجنال إيدونا بارك” يوم 22 نوفمبر 2019.
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