اجتماع عاجل لحسم مستقبل دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

يعقد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” اجتماعًا طارئًا، اليوم الأحد الموافق 31-5-2020، من أجل حسم مستقبل بطولاته التي توقفت عقب انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والمغرب خلال الثلاثة أشهر الماضية.

وسيناقش الكاف خلال اجتماع الاحد عبر تقنية فيديو كونفرانس، مستقبل بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وطرق استئنافهما من عدمه خلال الاسابيع القليلة القادمة.

ووصل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الى الدور نصف النهائي، حيث لعبت مباريات الدور ربع النهائي قبل أيام من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19“.

ويبحث مسؤولو الكاف خلال اجتماعهم العاجل اليوم الأحد، عن اقتراحات جديدة وافكار مبتكرة لانجاح عملية استئناف البطولتين دون تكبد خسائر مالية إضافية في ظل منع الجمهور من حضور المباريات لتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تغيير نظام دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

قد يتم تعديل نظام البطولتين بحيث تقام دورة مجمعة بين الفرق المتأهلة لنصف النهائي لتحديد البطل من خلال جمع النقاط.

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وكانت اللجنة الطبية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” قد أوصت بضرورة إلغاء دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم، بسبب عدم استقرار الأوضاع داخل الدول التي تشارك أنديها في المسابقتين “مصر والمغرب وغينيا كوناكري”.

ومن المقرر أن يصطدم الأهلي المصري بنظيره الوداد البيضاوي المغربي، والزمالك المصري بفريق الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

بينما يواجه بيراميدز المصري فريق حوريا كوناكري الغيني، ويصطدم نهضة بركان المغربي بمواطنه حسنية أكادير في في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد اختار الكاميرون لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمغرب لاستضافة نهائي كأس الكونفدرالية، بعد اعتماده لنظام مباراة واحدة للنهائي بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب بعد مشكلة الترجي والوداد في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي في الملعب الأولمبي برادس والتي شهدت أحداث مؤسفة.