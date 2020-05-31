جمهور الأهلي يمنع إكرامي من إعلان انتقاله إلى بيراميدز

رفض حارس مرمى الأهلي شريف إكرامي، إعلان تفاصيل انتقاله إلى صفوف بيراميدز بداية من الموسم المقبل في الوقت الحالي، انتظارًا منه لحسم مصير مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وينتظر قائد الاهلي قرار الاتحاد المصري لكرة القدم باستئناف الدوري على الطريقة الألمانية خلال الأسابيع القليلة القادمة، على أمل إنهاء مسيرته بصورة لائقة مع الأهلي.

وأتم شريف إكرامي اتفاقه مع إدارة نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أبدى رغبته في مواصلة مشواره الكروي وعدم الاعتزال قبل أن يبلغ عامه الـ 40.

ويخشى الحارس الدولي، صاحب الـ 37 عامًا، من غضب جمهور الأهلي إذ ما قام بإعلان انتقاله لفريق بيراميدز وهو مازال يدافع عن ألوان الأهلي كما فعل الظهير الأيمن “أحمد فتحي” الذي فقّد جزء كبير من شعبيته بين أنصار الفريق بعد رفضه التمديد نظير 12 مليون جنيه في السنة من أجل الانتقال إلى بيراميدز.

وخاض إكرامي مع الاهلي 271 مباراة في البطولات المختلفة التي شارك فيها مع الأهلي، ونجح خلالها في الفوز بـ18 بطولة متنوعة ما بين الدوري المصري وكأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية، وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الأفريقي.