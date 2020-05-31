كشف عضو اللجنة الخماسية المسؤولة عن الاتحاد المصري لكرة القدم “محمد فضل” عن الأسباب التي دفعته نحو الاستقالة من إدارة الأهلي في عام 2018، خلال حديث خص به برنامج الماتش على قناة صدى البلد، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت.

وقال محمد فضل “استقلت من الأهلي بسبب عدم وجود دور لي في النادي، كان عليّ تقديم استقالتي بعد تراجع دوري، كما تعرضت لهجوم شرس من اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف محمد فضل “إذا عاد بي الزمن سأتخذ قرار الاستقالة، وسأصمم على الرحيل ألف مرة بسبب وجود هيثم عرابي. انجزنا 99٪ من صفقات الأهلي المرغوب فيها خلال تواجدي، وتركت النادي وعلاقتي جيدة بمجلس الإدارة”.

محمد فضل يعترف بأسباب استقالته من الأهلي

وعن أسباب رفضه لعودة هيثم عرابي، أكد فضل قائلاً “لم أتقبل هيثم عرابي وأشعر دائمًا أنه يُبالغ في حبه للأهلي، أما أمير توفيق فهو أفضل شخص للعمل كمدير للتعاقدات، وأهم صفقات تمت هذا الموسم كانت من نصيب الأهلي لأنه كان جزءًا منها”.

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وواصل حديثه “عُرض عليّ وحسام غالي (المدير الرياضي الحالي لنادي الجونة) أن نكون مدراء للمنتخب المصري الأول في عهد المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، والعرض قدم بشكل رسمي من قبل رئيس الاتحاد المصري وقتها (هاني أبو ريدة)، لكن رئيس الأهلي محمود الخطيب رفض وطالبني بالاستمرار مع الأهلي”.

واعترف محمد فضل بأنه لا يُفكر في العودة إلى إدارة الأهلي خلال الفترة القادمة من مسيرته المهنية، قائلاً “لا أخطط لاستئناف مسيرتي مع الأهلي، أتمنى أن يكون حسام غالي رئيسًا للنادي في وقت قريب، حيث اكتسب الخبرات، وهو جزء من تاريخ الأهلي والأنسب له”.

مشكلة تركي آل الشيخ ومحمد سراج الدين

رفض محمد فضل التحدث عن الأزمة الراهنة بين رجل الأعمال السعودي تركي آل الشيخ ومجلس إدارة الأهلي، والتي تطورت إلى حد التراشق بالألفاظ الخارجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الـ 48 ساعة الماضية بين تركي آل الشيخ وعضو مجلس إدارة الاهلي محمد سراج الدين.

وحول هذه القضية قال محمد فضل “أرفض التطرق لأزمة الأهلي مع الرئيس الشرفي للنادي تركي آل الشيخ بسبب وضعيتي الحالية، ووظيفتي في اتحاد الكرة”.