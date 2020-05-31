جدول مباريات اليوم الاحد 31-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الاحد الموافق 31-5-2020، الذي يشهد استمرار عجلة الدوري الألماني، الدوري البولندي، الدوري الأوكراني، الدوري التشيكي، الدوري الصربي، الدوري البيلاروسي، والدوري الكوري الجنوبي، بالإضافة إلى عودة الدوري الدانماركي الممتاز.

والبداية مع الدوري الألماني، حيث تلعب اليوم مباراتين فقط في الجولة الـ29، حيث يواجه فريق “بوروسيا مونشنجلادباخ” نظيره “يونيون برلين”، في الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش يواجه فريق “بوروسيا دورتموند” نظيره “بادربورن”.

سنبقى في ألمانيا، مع 3 مواجهات ضمن مباريات الجولة الـ29 من دوري الدرجة الثانية، تنطلق جميعها في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، حيث يواجه فريق “هامبورج” نظيره “فيهين فيسبادن 2”، بينما يقابل “هايدنهايم” فريق “إرتسجيبيرجه آوه”، ويلعب “دينامو دريسدين” امام “شتوتجارت”.

ننتقل إلى الدوري الكوري الجنوبي، مع مباراتين في الجولة الرابعة، حيث يواجه فريق “إف سي سيئول” فريق “سيونغنام إف سي”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش يواجه “إنشيون يونايتد” نظيره “بوهانغ ستيلرز”.

نذهب إلى التشيك، حيث تُلعب اليوم 3 مباريات في الجولة الـ26، اهمها مباراة “سبارتا براغ وكارفينا”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش، باقي المباريات سنتعرف عليها من خلال الجدول.

والتالي جدول مباريات اليوم الاحد 31-5-2020

مباريات الدوري الألماني – الجولة 29

بوروسيا مونشنجلادباخ – يونيون برلين. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

بادربورن – بوروسيا دورتموند. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 29

هامبورج – فيهين فيسبادن2. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 2.

هايدنهايم- إرتسجيبيرجه آوه. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 3.

دينامو دريسدين – شتوتجارت. الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الكوري الجنوبي – الجولة الرابعة

إف سي سيئول – سيونغنام إف سي. الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Arena Sport 1 HD Croatia.

إنشيون يونايتد – بوهانج ستيلرز. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Arena Sport 1 HD Croatia.

الدوري التشيكي الممتاز – الجولة 26

تبليتسه – اوبافا. الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

بوهيميانز 1905 – بوديوفيتش. الساعة 14:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة CT Sport.

م أف كي كارفينا – سبارتا براغ. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Arena Sport 1 HD Croatia.

الدوري الدانماركي الممتاز – الجولة 25

ايسبيرغ – اولبورج. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة TV3 Sport 1 Dan.

الدوري البولندي الممتاز – الجولة 27

باكا توبولا – يافور إيفانجيكا. الساعة 15:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

ماكفا – زيليزينك. الساعة 17:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport Klub 1 HD Slovenija.

الدوري الصربي الممتاز – الجولة 27

رادنيك سوردوليتشا – بروليتير. الساعة 13:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

بارتيزان بلجراد – ملادوست لوكاني. الساعة 15:30 مساءً بتوقيت جرينتش

الدوري المجري الممتاز – الجولة 26

بودابيست هونفيد – ديبرشيني. الساعة 16:55 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة M4 Sport HD Hungary.

بوشكاش – فرينكفاروزي. الساعة 19:05 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة M4 Sport HD Hungary.

دوري البيلاروسي الممتاز – الجولة 11

إينيرجتيك مينسك – فيتبسك. الساعة 13:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

باتي بوريسوف – إسلوش مينسك. الساعة 15:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

اف كي روة برست – دينامو بريست. الساعة 17:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

الدوري الكوستاريكي – الجولة 19

هيريديانو – سانتوس دي جوابيليس. الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

بيريز زيليدون – ليمون. الساعة 21:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

سان كارلوس – كارتاجينيس. الساعة 22:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

الدوري الدانماركي الدرجة الاولى – الجولة 21

نيكوبينك – روشيلده. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

فايلة – نايستفيد. الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

يورينج – فريديريشيا. الساعة 13:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

الدوري الإستوني – الجولة 12

فيلياندي تويلفك – كاليو نوم. الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش.

ليفاديا تالين – بايد. الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport Klub 3 Slovenija.

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