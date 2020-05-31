موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الانجليزي بعد كورونا

يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة في الدوري الإنجليزي، بعدما قررت رابطة الدوري الإنجليزي المحترفة استئناف البريميرليج من جديد بعد فترة التوقف الطويلة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وحددت الرابطة يوم 17 يونيو موعدًا لاستئناف البطولة المحلية بمباراتين مؤجلتين من الجولة الـ 28، من ضمنهم مباراة “مانشستر سيتي” امام “آرسنال” على ملعب “طيران الاتحاد” بمدينة مانشستر، دون حضور جمهور بسبب فيروس كورونا.

وتنطلق القمة المرتقية بين “مانشستر سيتي وآرسنال” في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينيتش، 20:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ويعتبر هذا اللقاء هو الاول لمانشستر سيتي منذ الهزيمة المذلة التي تلقاها على يد “مانشستر يونايتد” في ديربي مانشستر يوم 8 مارس الماضي، حين خسر بثنائية نظيفة تناوب على تسجيلها “انتوني مارسيال وسكوت مكتومناي”.

ويحتل “مانشستر سيتي” مركز الوصافة بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”، وبفارق هائل من النقاط وصل إلى 25 نقطة بينه وبين المتصدر “ليفربول“، مع مباراة ناقصة للسيتيزينس.

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في المقابل سيسعى “ميكيل أرتيتا” المدير الفني لفريق “آرسنال” تحقيق الفوز في هذه المباراة الخاصة التي ستجمعه بزميله السابق في القيادة الفنية لمانشستر سيتي “بيب جوارديولا“، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد.

ويقبع الجانرز في المركز التاسع برصيد 40 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز العاشر “بيرنلي”، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الخامس “مانشستر يونايتد“، واذا حقق الجانرز الفوز على “مانشستر سيتي” سيصعد للمركز السادس.

وتجدر الاشارة الى أن هذه المباراة كان مجدولاً لها مساء يوم 11 مارس الماضي، غير أن فيروس كورونا تسبب في تجميد النشاط الرياضي حينها في إنجلترا وكل أنحاء العالم.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر سيتي وآرسنال” انتهت بفوز السيتيزينس بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على إستاد “الإمارات” يوم 15 ديسمبر 2019.