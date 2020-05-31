تركي آل الشيخ يشكك في أداء إدارة الأهلي ببعض أساطيره!

عاد رجل الأعمال السعودي “تركي آل الشيخ” لاستفزاز جمهور وإدارة النادي الأهلي المصري، بتصريح جديد مساء اليوم السبت، بعد المشكلة التي نشبت بينه وبين عضو مجلس إدارة الأهلي “محمد سراج الدين” عبر فيسبوك خلال الساعات الماضية.

وهذه المرة استعان تركي آل الشيخ بأسماء أساطير الأهلي “حسام عاشور وأحمد فتحي وعماد متعب” بالإضافة إلى الثنائي “عبد الله السعيد ومؤمن زكريا” لمحاولة التأكيد على وجود قصور وخلل في طريقة عمل محمود الخطيب مع عدة ملفات من بينها ملف النجوم الكبار.

وتساءل تركي آل الشيخ الذي يمتلك نادي ألميريا الإسباني منذ أغسطس 2019، في بداية تصريحه الجديد “حسام عاشور وعبد الله السعيد وأحمد فتحي وعماد متعب ومؤمن زكريا جميعهم خطأ، وأنتم الصح؟”.

وأضاف “الظلم ظلمات يوم القيامة. يكفي حسام عاشور، بطولاته وتاريخه يكفوا (يقصد كي يحصل على عقد جديد). الوفاء والاحترام والخوف على أكل عيش الناس وعلاج الناس من غير مصالح أصبح في هذا الزمن استعراض، عجبي”.

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وأُتهم تركي آل الشيخ من قبل محمد سراج الدين بانفاق الأموال في كل اتجاه من أجل الاستعراض أمام وسائل الإعلام والجماهير، وهو الحديث الذي رفضه رئيس هيئة الترفيه السعودية ورد عليه عبر فيسبوك (اقرأ المزيد)

وينتهي عقد حسام عاشور مع الأهلي مع حلول نهاية الموسم الحالي، وقد رفض النادي تمديد تعاقده ومطالبته بتعليق الحذاء مقابل مهرجان اعتزال وعقد محلل رياضي مع قناة الأهلي بالإضافة إلى دور إداري في النادي مستقبلاً.

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وانهار اتفاق إدارة الأهلي مع أحمد فتحي للاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال بسبب الاختلاف على مبلغ ثلاثة أو أربعة ملايين جنيه أثناء مفاوضات التجديد نهاية شهر مارس الماضي، ما ترتب عليه انتقال اللاعب إلى بيراميدز فور انتهاء الموسم الحالي.

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