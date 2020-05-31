الرد الأخير لـ “تركي آل الشيخ” على محمد سراج الدين

أصدر مالك نادي ألميريا “تركي آل الشيخ” رده الأخير على عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصري “محمد سراج الدين”، بعد المشكلة التي نشبت بينهما في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 30 مايو 2020، على خلفية تقليل تركي آل الشيخ من إدارة الأهلي خلال تصريح غامض كتبه على فيسبوك في وقت سابق من صباح يوم أمس الجمعة.

واستخدم تركي آل الشيخ اللهجة العامية المصرية في رده الأخير على محمد سراج الدين، عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع فيسبوك.

وقال تركي آل الشيخ “مَن أنت كي أكسر عينك؟ أنت لا قيمة لك، ثم إذا أنا أحب الاستعراض حسب ما قلت، فعلى الأقل أنا أدفع ثمن الاستعرض الذي أقوم به، أما أنت فتتحدث عن (بابي ومامي) وفي النهاية أنت ناجح بأموالي أنا ودعمي أنا”.

وحصل محمد سراج الدين على مقعد عضوية الشباب في الأهلي بعد دخوله الانتخابات ضمن قائمة محمود الخطيب نهاية عام 2017.

وادعى رجل الأعمال السعودي -في عدة مناسبات- بأنه دعم قائمة الخطيب ماديًا ومعنويًا في انتخابات الأهلي كي تحقق الفوز على قائمة المهندس محمود طاهر، وهو ما عاد ليشدد عليه خلال رده الأخير على سراج الدين.

وأضاف تركي آل الشيخ “لا تدعي الرجولة، لن أسب والدك المحترم الذي أتأسف لأنه فشل في تربيتك، ولن أذكر سيرة أرض الطوب الرملي في الواحة في مدينة نصر وباقي الأراضي، وشيك الـ 10 مليون جنيه دون رصيد، لأن بهذا الشكل والدك سيغضب مني”.

وأضاف مالك نادي بيراميدز السابق “لو لديك كرامة يا صاحب الكرامة لكان لك رد فعل بعدما رميت استقالتي ولم تُقبل (يقصد الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي)، واستقالة بين السطور فيها إنه لا يُشرفني أن أكون رئيسًا للنادي الأهلي العظيم الذي أحبه وأحب جمهوره، وبين صفوفه هلفوت في مجلس الإدارة مثلك”.

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وختم تركي آل الشيخ رده “هذه آخر مرة أنزل فيها لمستواك وأرد عليك عبر بوست في فيسبوك، فاهمني؟”.

ولم ينتظر محمد سراج الدين، وقام بالتعليق على ذلك البوست، بتكذيب معلومة الشيك بـ 10 مليون جنيه، غير أن تركي آل الشيخ قام بمسح التعليق.

تفاصيل مشكلة تركي آل الشيخ ومحمد سراج الدين

وكان تركي آل الشيخ قد قال صباح يوم الجمعة دون ذكر اسم الأهلي أو محمود الخطيب “الحمدلله لديّ ناد في أوروبا (ألميريا)، والباب الذي يأتي منه الريح سده واستريح، حتى يأتي رجالاً يقدرون الرجال”.

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ورد محمد سراج الدين بنفس الكيفية عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك دون ذكر أسماء “هناك فيروس محلي عجوز وفيروس آخر خارجي مُستجد، يقومان بنشر المشاكل والفتن بين جمهور كرة القدم المصرية، والفرق بينهما وبين كورونا أن لهما علاج في يد مسؤولي الدولة المصرية. اللهم ما بلغت اللهم فأشهد”.

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ولم يستطع تركي آل الشيخ ضبط أعصابه بعد هذا الحديث، وخرج عن النص قائلاً “من الهلفوت محمد سراج الدين؟ ما هو حجمكم كي أعرف كيف أرد عليك”؟.

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وما هي سوى دقائق ورد عضو مجلس إدارة الأهلي محمد سراج الدين بوصف تركي آل الشيخ بـ “الجاهل” وقليل التربية، وإن ثقافته وتربيته يمنعاه من الخوض في نقاش مع المستشار السعودي الذي يعمل حاليًا رئيسًا لهيئة الترفيه المتوقفة عن العمل منذ تفشي فيروس كورونا في السعودية منتصف مارس الماضي حتى الآن.

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