موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الانجليزي بعد كورونا

يقدم لكم موقع الخليج 365 موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي، بعدما قررت رابطة الدوري الإنجليزي استئناف البريميرليج يوم 17 يونيه 2020 بمباراتين مؤجلتين من الجولة 28، الأولى على ملعب “فيلا بارك” بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، والثانية بين مانشستر سيتي وآرسنال على ملعب “الاتحاد”.

وحددت الرابطة يوم 20 يونيو موعدًا لمباراة “مانشستر يونايتد” القادمة امام “توتنهام هوتسبر” على ملعب “وايت هارت لين الجديد” بمدينة لندن، دون حضور جمهور بسبب فيروس كورونا.

وتنطلق المباراة المرتقية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ويدخل “مانشستر يونايتد” هذا اللقاء بمعنويات عالية بعد سلسلة النتائج الرائعة التي حققها الفريق في بطولتي الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي “اليورباليج” قبل توقف النشاط الرياضي، ولكن هناك بعض المخاوف التي تتعلق بمستوى اللاعبين، فهل سيظهرون بنفس المستوى الذي كانوا عليه منذ بداية عام 2020 أم لا، حيث طالت فترة التوقف وتجاوزت الشهرين، وهي مدة كفيلة بتغيير كافة المعطيات.

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ويحتل الشياطين الحُمر المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن “تشيلسي” صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، كما اقترب من الوصول إلى دور ربع النهائي ببطولة “اليورياليج” بعد اكتساحه فريق “لاسك لينز” النمساوي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب.

في المقابل سيسعى جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق “توتنهام هوتسبر” للثأر من فريقه القديم الذي استغنى عن خدماته نهاية عام 2018، من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

ويحتل “توتنهام” المركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 41 نقطة بفارق نقطين عن اصحاب المركز السابع والسادس “شيفيلد يونايتد وولفرهامبتون” على الترتيب، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز التاسع “آرسنال”.

يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر يونايتد وتوتنهام ” انتهت بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد” يوم 4 ديسمبر 2019.

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