ما سر نشاز صوت رؤوف خليف في تعليقه على الدوري الألماني؟

استمر نشاز صوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف” أثناء تعليقه على مباريات الدوري الألماني للمباراة الثانية على التوالي منذ استئناف منافسات البوندسليجا.

وأُسندت مهمة تعليق مباراة فولفسبورج وبوروسيا دورتموند للمعلق المخضرم رؤوف خليف في الجولة الـ 27 من المسابقة، والتي انتهت بفوز دورتموند بهدفين دون رد من بينهما هدف للنجم المغربي أشرف حكيمي.

لكن جمهور قناة بي إن سبورتس القطرية أضطر إلى تخفيض صوت التلفاز أثناء متابعته لتلك المباراة بسبب النشاز غير العادي في صوت رؤوف خليف.

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وتكرر نشاز صوت رؤوف خليف خلال مباراة بايرن ميونخ ودوسلدورف في الجولة الـ 29، مساء يوم السبت 30-5-2020، والتي شهدت تقدم العملاق البافاري بثلاثية نظيفة في الـ 45 دقيقة الأولى على ملعب آليانز آرينا.

ما سر نشاز صوت رؤوف خليف في الدوري الألماني؟

رؤوف خليف والفريق التقني لشبكة بي إن سبورتس لا يتحملان مسؤولية هذا النشاز الصوتي المزعج، بل إدارة القناة التي تُصر على الاستمرار في الاعتماد على معلقين في الحجر الصحي.

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ويتواجد رؤوف خليف منذ بداية أزمة فيروس كورونا مع عائلته في تونس، والأمر نفسه يخص مواطنه “عصام الشوالي”.

واعتمدت قنوات بي إن سبورتس بشكل كبير على معلقين أمثال “محمد بركات وحفيظ دراجي وسوار الذهب وعلي محمد علي” للتعليق على مباريات الدوري الألماني منذ استئنافه منتصف شهر مايو.

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وتم تكليف كل معلق بخمس أو ست مباريات على مدار 15 يومًا، وهو عدد كبير من المباريات في مدة قصيرة تزامن معها مناسبات دينية مثل العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.

ولم تجد قنوات بي إن سبورتس وسيلة أخرى لتخفيف الضغط على المعلقين المتواجدين في العاصمة القطرية الدوحة في ظل الظروف الراهنة، سوى الاستعانة بمعلقين متواجدين خارج قطر وفي مقدمتهم رؤوف خليف، لكن يجب إيجاد حلاً لمشكلة نشاز الصوت في أسرع وقت ممكن، أو اللجوء لحلول أخرى، خاصةً مع عودة النشاط الكروي في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا في منتصف يونيو.