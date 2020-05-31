رياضة | شوبير يفجر مفاجأة عن استئناف الدوري وموقف الأهلي من كأس مصر

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يفجر مفاجأة عن استئناف الدوري وموقف الأهلي من كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير إنه يتمنى استئناف مباريات بطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر بعد توقف طويل بسبب انتشار جائحة كورونا.

شوبير أضاف في تصريحات إذاعية عبر برنامج "مع شوبير" والذي يذاع عبر أثير إذاعة أون تايم سبورت :"كأس مصر مرتبط بأعضاء الجمعية العمومية، وبالتالي لا بد من إقامة المسابقة، وستلعب مبارياته قبل بدء الموسم الجديد".

وزاد :"في حال انطلاق الموسم الجديد في منتصف شهر سبتمبر المقبل، فإن مباريات كأس مصر من المفترض أن تلعب في منتصف شهر أغسطس المقبل، فجميع المباريات المتبقية، تحتاج إلى أسبوعين فقط كي تكتمل المسابقة".

وواصل :"اجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة يُحدد بنسبة كبيرة عودة النشاط الرياضي فتصويت الأندية سيكون بأن الأغلبية تريد إلغاء الموسم".

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واستطرد :"هل اتحاد الكرة سيفعل ذلك ويرفع التقرير إلى وزارة الشباب والرياضة أم سننتظر مسألة عودة الدوري بناء على قرار الدولة؟".

وأشار :"النادي الأهلي يرفض اللعب في كأس مصر طالما أنه لم يحصل على حقوقه في الدوري الذي يبتعد فيه بفارق ١٦ نقطة عن أقرب ملاحقيه، وهو ما سيتسبب في أزمة".

وأشار :"ولنفترض انسحاب الأهلي من كأس مصر فإنه لن يحرم من المشاركة في البطولة المقبلة، ولكنه يتعرض لعقوبة مالية وفقا للوائح البطولة".

وأتم حديثه :"اتحاد الكرة في أزمة هل سيعلن بطل للدوري أم ستلغى المسابقة.. أتمنى أن يظل القرار قرار دولة".