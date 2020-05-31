رياضة | جورج ويا يساهم في الحد من خطورة كورونا بأغنية توعوية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 31 مايو 2020 10:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر جورج ويا يساهم في الحد من خطورة كورونا بأغنية توعوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الرئيس الليبيري جورج ويا على المساهمة في حملة توعوية ضد خطورة فيروس كورونا بطرحه أغنية سيتم ترجمتها إلى اللغتين الفرنسية والعربية.

ليست المرة الاولى التي يستغل ويا اللاعب الإفريقي الوحيد المتوج بالكرة الذهبية، مهاراته الغنائية من أجل نشر التوعية، في عام 2014 وخلال تفشي وباء أيبولا، أصدر أيضاً أغنية توعية حين كان لا يزال سناتور.

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وجاء في بيان صادر عن مكتب ويا، "أغنية "فلنتحد سوياً لمواجهة كورونا"، ستكون جزءاً من الجولة الثانية لحملة "لا تنتشر" التي أطلقتها منظمة يونسكو، والتي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء أفريقيا حول مخاطر الوباء".

وتابع: "الاغنية ستترجم الى اللغتين الفرنسية والعربية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة، بما فيها بي بي سي وفرانس 24، كما طلب من القائد الليبيري أن يكون السفير العام للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين في جميع أنحاء أفريقيا".

وأشار مكتب الرئيس أن ويا كتب الأغنية بنفسه، وتضم الكلمات نصائح بالأمور التي يجب فعلها كغسل اليدين بانتظام وتلك الممنوعة.